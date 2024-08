La strategia dei posti a sedere: hostess rivela come ottenere gratis i pasti sull’aereo destinati alla Business

Il tuo posto a sedere sull’aereo potrebbe determinare sia la quantità che la qualità del cibo che riceverete durante il viaggio.

Vi è mai capitato di fare un lungo viaggio in aereo e quindi aver consumato dei pasti durante il volo? Come saprete, la qualità del cibo non è sicuramente da ristorante Michelin, ma molti non sanno che in base al proprio posto a sedere ci si potrebbe ritrovare con dei piatti più buoni e invitanti rispetto ad altri passeggeri che si trovano nel medesimo aereo.

Questo è ciò che ha affermato un’assistente di volo nel corso dei un video diventato subito virale e per un’ottima ragione. Quest’ultima infatti ha voluto dare alcune raccomandazioni sul cibo che viene regolarmente consumato durante i voli.

Secondo la donna infatti esiste una strategia ben precisa che si dovrebbe seguire per poter ottenere i pasti migliori. Tutto sta nel prenotare il posto giusto. Infatti alcune file sono più vantaggiose di altre. Ma vediamo più nel dettaglio quale posto si dovrebbe scegliere la prossima volta che si ha in programma un viaggio in aereo.

Dove sedere in aereo per mangiare meglio

Secondo quanto dichiarato da Joyce Chan, l’assistente di volo in questione, spesso il servizio pasti inizia dalla parte anteriore della cabina e prosegue verso la parte posteriore. Questo significa che scegliere un posto in prima fila può aumentare la probabilità di essere serviti prima.

Non è una sorpresa dunque che il posto in prima fila in prima classe offra anche un maggior numero di opzioni per i pasti, che possono essere ordinati in anticipo a seconda delle esigenze del viaggiatore. E per i passeggeri invece seduti nei posti più arretrati in classe economica può accadere il contrario, poiché a volte questi ultimi sono costretti a scegliere tra ciò che rimane quando il servizio di ristorazione arriva da loro.

Come correre ai ripari: consigli utili per avere un’ottima esperienza in volo

Per non rischiare di ritrovarsi a scegliere pasti che non siano particolarmente di nostro gradimento, gli esperti consigliano di portarsi il cibo da casa o almeno di fare una piccola ricerca in anticipo. Infatti avere un’idea di ciò che vi verrà servito può aiutarvi a decidere se sia meglio portarsi degli spuntini da casa o se sia preferibili sedersi e godersi il servizio di bordo, per quanto sia possibile.

Per questa ragione ricordatevi di mettere in valigia snack dolci e salati, yogurt o frullati di frutta in piccoli contenitori . In questo modo sarete in grado di superare senza problemi i controlli di sicurezza. Se invece siete costretti a mangiare in aereo, optate per qualsiasi ingrediente o pasto che abbia un sapore umami, ovvero tutto ciò che provochi una sensazione gustativa indotta dal glutammato monosodico. Quindi sì ad prodotti come parmigiano, funghi e pomodori.