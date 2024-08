Ecco cosa succede al cibo quando lo si tocca dopo aver maneggiato col telefono o al laptop | Risultato raccapricciante

Ricordati di lavarti sempre le mani prima di mangiare, soprattutto se prima hai maneggiato un telefono o un laptop. Ecco che cosa succede al cibo altrimenti.

Fin da piccoli, ti hanno insegnato che devi sempre lavarti le mani prima di mangiare, soprattutto se mangerai senza usare le posate. Si tratta di una regola che si osserva passivamente, anche se a volte può capitare di dimenticarsela: che cosa succederà mai, se per una volta si va a tavola senza prima essere passati per il bagno?

Qualunque oggetto intorno a te è contaminato da germi: anche questa è un’altra lezione che ti è stata data già quando eri molto piccolo. Probabilmente, tuttavia, anche questa informazione l’hai sempre colta in modo passivo, senza mai soffermarti sul suo vero significato.

Una maestra americana ha voluto insegnare alla sua classe perché è davvero così importante pulirsi bene le mani prima di toccare del cibo. Ha proposto un esperimento semplice quanto interessante utilizzando cinque fette di pancarrè.

Toccare il cibo dopo aver usato il cellulare: ecco come diventa

Jaralee Metcalf insegna in una scuola elementare degli Stati Uniti e ha voluto dimostrare in modo chiaro ai suoi giovanissimi alunni perché devono sempre lavarsi le mani accuratamente prima di toccare qualsiasi cibo. Eh, no, il disinfettante non è sufficiente.

Per questo, ha preso cinque fette di pancarrè e a tutte ha fatto qualcosa di diverso. Una l’ha strofinata sul Chromebook della classe, una è stata maneggiata da un bambino che aveva le mani sporche, una è stata toccata da un bambino che si era lavato le mani con acqua e sapone e una da un bambino che se le era semplicemente disinfettate. L’ultima fetta, invece, non è stata toccata da nessuno.

Le cinque fette di pane sono state inserite in dei sacchetti trasparenti separatamente e poi la classe ha aspettato quattro settimane. I risultati sono stati sorprendenti.

Toccare il cibo con le mani sporche: l’esperimento di una classe elementare

Dopo quattro settimane i bambini e la maestra hanno notato che le fette di pane sono cambiate tantissimo, mostrando risultati molto diversi gli uni dagli altri. Tra delle cinque fette si sono ricoperte di muffa: quella con il risultato peggiore era quella che era stata strofinata sul computer. I dispositivi tecnologici come laptop e smartphone, infatti, accumulano tantissimi germi.

La muffa è poi comparsa, in quantità minore, anche sulla fetta che era stata toccata dal bambino dalle mani sporche e in quella che era stata toccata dal bambino che aveva usato solo il disinfettante, dimostrando che molti germi resistono a questi solventi.

Infine, la fetta che era stata maneggiata dal bambino che si era lavato con il sapone e quella che non era stata toccata da nessuno si sono sì deteriorate dopo un mese, ma in modo molto simile e senza muffa.