Multa da 70€ per questo cartello che tieni sempre esposto sulla tua auto | Ti fermano e non sai nemmeno il perché

Un semplice cartello lasciato all’interno della propria macchina potrebbe costarvi molto caro: si può arrivare a sborsare oltre 70 euro.

Quando si tratta di infrazioni stradali, nel corso degli anni ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Per non parlare delle incredibili vicende, spesso al limite dell’assurdo, alle quali sono andati incontro i vari conducenti, che spesso, per un banalissimo errore, si ritrovano con una multa salatissima da pagare.

Oltre allo sconforto, sappiamo bene che quando si riceve una multa non è mai piacevole. A volte quest’ultima arriva direttamente a casa, mentre in altre occasioni si viene fermati direttamente dalla Polizia ad uno dei blocchi tradizionali situati lungo la strada.

In questo caso è il poliziotto stesso ad emettere la multa, il cui costo ovviamente varierà in base alla tipologia di infrazione. A volte però non si è nemmeno a conoscenza del fatto che si sta commettendo qualche trasgressione stradale, soprattutto se legata alla presenza di oggetti situati all’interno della propria auto. In particolare, la presenza di uno specifico cartello potrebbe farvi guadagnare una multa di 70 euro.

Il cartello che vale 70 euro di multa

Gran parte degli italiani sono sicuramente a conoscenza del fatto che esiste una norma dedicata al trasporto di persone, animali e oggetti. Quest’ultima afferma che la visibilità del conducente non deve essere impedita da nessun oggetto.

Questo significa che qualsiasi cartello o segnaletica rientra nella suddetta categoria. Quindi, se si ha intenzione di mettere in vendita la propria auto, non si può affiggere un cartello con il prezzo e il numero di telefono da contattare qualora si fosse interessati al veicolo.

Vietato affiggere cartelli con scritte

Forse vi sarà capitato di vedere delle auto con cartelli stampati o scritti a mano sui finestrini che indicano che sono in vendita. Però è necessario sottolineare che questa pratica può comportare multe significative per i proprietari. Le sanzioni possono variare da una somma di 70 euro fino ad arrivare alla rimozione del veicolo.

Ovviamente queste sanzioni variano in base alla gravità, a seconda quindi di fattori quali la sosta o lo spostamento dell’auto. Inoltre, guidare con il cartello di vendita può ridurre la visibilità del conducente, aumentando il rischio di incidenti e questo può portare ad una multa più salata.