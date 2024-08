Metti un rotolo di scottex in frigo: lo straordinario trucco per preservare al meglio i tuoi alimenti

Sempre più persone decidono di mettere della carta da cucina nel proprio frigorifero in quanto presenta una funzione ben precisa.

Grazie ai social media non si smette mai di imparare, soprattutto quando si tratta di trucchetti casalinghi per sbarazzarsi di problemi che accomunano milioni di italiani. Nell’ultimo periodo ne sta circolando uno che riguarda il frigorifero.

Trattandosi di uno degli elettrodomestici più diffusi e utilizzati dagli italiani, non sorprendere che quest’ultimo sia diventato subito virale. Tutto ciò di cui avrete bisogno è un rotolo di scottex, un prodotto che sicuramente avrete già in casa.

C’è chi ne fa grandi scorte, ma per questo trucco fai da te basterà ricorrere ad un solo rotolo, che non dovete fare altro che inserire all’interno del frigorifero. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché eseguire questa bizzarra azione? In realtà pochi conoscono che la carta svolge un ruolo molto importante nella preservazione degli alimenti e nella pulizia di questo elettrodomestico.

Inserire della carta da cucina in frigorifero: i pro

Quando si ha a che fare con la rimozione di cattivi odori e sporcizia dal frigorifero si ricorre spesso a prodotti particolari e a volte perfino costosi. Per non parlare del fatto che possono includere sostanze nocive per la salute.

Esistono però metodi completamente naturali e soprattutto economici in grado di eseguire una pulizia ottimale dell’elettrodomestico. Nell’ultimo periodo sta spopolando il trucco del rotolo di scottex. Un prodotto comunissimo ma in grado di svolgere più funzioni una volta messo all’interno del frigo.

Come eliminare gli odori dal frigorifero con un rotolo di scottex

L’utilizzo del rotolo di carta da cucina può rivelarsi particolarmente utile quando ci si appresa a rimuovere i cattivi odori presenti nel proprio frigorifero. Non bisognerà fare altro che prendere un nuovo rotolo di scottex e lasciarlo all’interno dell’elettrodomestico riuscendo così ad assorbire qualsiasi cattivo odore.

Questo semplice trucchetto è perfetto anche per togliere l’umidità in eccesso. In questo caso però si consiglia di aggiungere una tazza di sale con un po’ di carta. Un’altra funzione molto importante che può svolgere il rotolo da cucina riguarda la capacità di preservare l’integrità degli alimenti. Nel caso ci si trovi in presenza di odori derivanti da cibo avariato, non si dovrà fare altro che creare una soluzione con succo di limone o bicarbonato di sodio, passando poi ad una pulizia generale per eliminare qualsiasi residuo.