Come rubare un’auto da 400.000€ usando un solo SMS | Il trucco diabolico è facilissimo

Un uomo è riuscito ad impossessarsi di un costoso SUV utilizzando un trucco molto semplice ma estremamente ingegnoso.

Negli ultimi i furti di auto si sono fatti sempre più industriosi e originali, complice l’introduzione di una tecnologia super innovativa che permette ai ladri di realizzare strategie uniche nel loro genere. A volte però alcuni di loro ricorrono ai trucchi più classici e veloci.

Questo è il caso di un uomo americano, che in pochi minuti è riuscito ad escogitare un piano a prova di sgamo. Quest’ultimo, con l’aiuto di un cellulare è stato in grado di rubare un prezioso SUV del valore di 400 mila euro.

Residente nello stato della Florida, il protagonista di questa vicenda ha compiuto il furto inviando un tradizionale SMS, il celebre servizio di messaggi brevi ormai in disuso grazie all’arrivo delle numerose app di messaggistica istantanea. Ma scopriamo nel dettaglio come ha fatto il ladro a compiere l’impresa dell’anno.

Un SMS per rubare una delle auto più preziose al mondo

È bastato un SMS a un uomo per rubare una costosa macchina e mandare in tilt una concessionaria. In effetti quest’ultimo non è ricorso ad alcun metodo così originale o intuitivo per lasciare il segno. Ma una cosa è certa, non gli è mancata l’immaginazione.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come ha fatto il ladro ad accalappiarsi un SUV di 400 mila euro? A quanto pare quest’ultimo è riuscito a trovare il numero di telefono dell’autista che aveva il compito di portare una Rolls-Royce Cullinan del 2022 dal Michigan a una mostra a Miami. Non ha fatto altro che spacciarsi per un dipendente del negozio chiedendo all’aiutista, tramite SMS, di consegnare l’auto a un altro indirizzo.

Un messaggio ha fatto perdere ad una concessionaria 400 mila euro

Il nuovo indirizzo inviato si riferiva a un parcheggio dove il ladro stava aspettando l’arrivo del SUV, che è riuscito a rubare senza destare i sospetti del conducente. I dipendenti della concessionaria hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse quando l’auto non si è presentata all’orario previsto. La situazione si è sbloccata circa due ore dopo, quando il concessionario ha deciso di contattare l’autista della Rolls-Royce, che lo ha informato che il veicolo era stato consegnato a un altro indirizzo.

Il concessionario quindi ha pubblicato un post online informando gli utenti che chiunque avesse individuato la preziosa macchina di lusso avrebbe ricevuto una ricompensa in denaro di 20 circa 20 mila euro. Nel frattempo la concessionaria ha provato a contattare il ladro attraverso il numero di telefono che aveva usato per ingannare l’uomo che si occupava del suo trasporto. Il ladro non solo ha risposto ai messaggi, ma ha anche inviato delle foto che mostrano che aveva rimosso i localizzatori GPS del veicolo.