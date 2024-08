Sesso durante le ondate di calore: questo è il momento migliore della giornata per farlo | Ribalta la routine

Durante le torride giornate estive c’è un momento ben preciso della giornata in cui ci si dovrebbe dedicare ad attività intime con il partner.

E’ proprio vero, l’estate fa bene al rapporto sessuale sotto vari punti di vista. Dalla presenza di una percentuale maggiori di vitamina D, al fatto che in questo periodo si tende ad indossare meno vestiti fino all’intervento dei feromoni nell’aria.

Insomma tutti questi elementi fanno ben sperare per un’intimità coi fiocchi, a patto però che le temperature ci vengano incontro. Infatti nei giorni più caldi dell’anno, il termometro tende a salire fin troppo, soprattutto durante le ondate di caldo.

In questo caso infatti l’interesse per le attività sessuali crolla in modo significativo, come dimostrato da una serie di studi, uno dei quali condotti recentemente dall’Università di Oxford. Quest’ultimo si è concentrato in particolare sulla stagionalità del concepimento.

Questa riduzione drastica nella copulazione però ha un sua logica: il nostro corpo infatti lotta costantemente per rimanere intorno ai 37 gradi, la temperatura interna ideale affinché le funzioni vitali si sviluppino in modo ottimale. Ma in questi giorni di afa assurda, c’è un modo per dedicarsi ad attività intime senza cedere alla stanchezza e alla debolezza fisica? A quanto pare sì. Per ovviare il problema non dovreste fare altro che scegliere un momento ben preciso della giornata.

Ondate di calore: cosa accade al nostro corpo

Durante i momenti della giornata più caldi, il nostro corpo reagisce e diventa stressato perché ha bisogno di mantenersi fresco e per farlo necessita di una differenza tra la sua temperatura interna e quella ambientale.

I vasi sanguigni più vicini alla pelle si dilatano per espellere il calore, perciò si inizia a sudare per raffreddarsi , perdendo così liquidi e sali. Di conseguenza si abbassa la pressione sanguigna. Quindi il cuore deve lavorare di più per pompare il sangue, la frequenza cardiaca aumenta… E in questa situazione converrete che non si ha molta voglia di cimentarsi in così tanti rapporti sessuali.

Mattina, pomeriggio o sera: il momento migliore per “farlo”

Se nel corso della giornata si ha a che fare con tutto ciò, la notte non è di certo migliore. Infatti, quando si raggiunge una temperatura superiore ai 21 gradi nelle ore notturne non si riposa bene, ed è logico che ci si ritrova a corto di energie e questo porta moltissime persone a non voler copulare.

Secondo gli esperti, l’attività sessuale richiede uno sforzo simile a quello di fare cardio in palestra con un’intensità bassa o moderata. Inoltre, aumenta la frequenza cardiaca, che può arrivare fino a circa 160 al minuto, anche se la più comune è tra i 100-130. Secondo gli esperti, nonostante alcuni fattori potrebbero allontanarci da relazioni intime, c’è un momento della giornata nel quale è presente un maggiore desiderio in quanto si è più carichi sia a livello fisico che mentale. Stiamo parlando della mattina presto. Quindi, anche se vi trovate in vacanza ora avete un motivo in più per svegliarvi prima del solito orario… Ne vale la pena, che dite?