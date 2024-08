Anche lo smartphone ha una data di scadenza | Ecco come puoi trovare quella del tuo dispositivo

Sapevate che il vostro cellulare ha una data di scadenza? Ecco il modo più semplice e rapido per scoprirlo.

Ogni volta che si procede all’acquisto di uno smartphone si è ben consapevoli che non durerà per tutta la nostra vita. Anzi negli ultimi anni questo dispositivo, a prescindere dalla marca, tende a resistere sempre meno. Ovviamente la sua durata dipende da una serie di fattori, ma uno dei principali è rappresentato dalla serie di aggiornamenti che ciascun cellulare riceve regolarmente.

Arriverà però un momento in cui quest’ultimo smetterà di funzionare e/o non sarà più in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza e di sistema, provocandone una vulnerabilità pericolosa agli attacchi malware. Nonostante la vita di un telefono cambi in base al marchio, in genere viene progettato per arrivare a circa 3 o 4 anni d’età.

Molte persone però non hanno la minima idea che è possibile scoprirne l’esatta data di scadenza. Proprio così. Ci sono infatti alcuni elementi chiave che vi permetteranno di capire se è giunta finalmente l’ora di acquistare un nuovo modello.

Come capire quando il cellulare è “in fin di vita”

Non c’è alcun dubbio che che uno dei componenti più critici di ogni cellulare è la batteria. Come ben sappiamo con il tempo le sue prestazioni possono diminuire in modo significativo, compromettendo l’autonomia e l’efficienza. Quando questo componente inizia a guastarsi, è probabile che ci si ritrovi con un dispositivo che non riesce a mantenere la carica per tutto il giorno, e questo ovviamente può essere causa di grande stress e frustrazione.

Per non parlare del fatto che è proprio la batteria uno dei fattori che più influenzano la data di scadenza di uno smartphone. Perciò, quando si notano i primi segni di cedimento della stessa, è una chiara indicazione che è giunto il momento di comprarne uno nuovo. Ma c’è un metodo più sicuro e preciso per capire quanto durerà il vostro cellulare.

Una semplice azione per scoprire la data di scadenza dello smartphone

Vi siete mai chiesti quanti mesi o anni mancano all’acquisto del vostro prossimo cellulare? Anche se di solito non ha una data di scadenza, ci sono alcuni indizi che possono aiutarvi a capire quando il dispositivo che attualmente utilizzate è stato prodotto e quanto può ancora durare.

Un modo efficace per scoprirlo è il sito web end of life.date, che è in grado di fornirvi informazioni sulle date di fine vita di un dispositivo, compresi i cellulari. È sufficiente inserire la marca e il modello nella barra di ricerca per ottenere informazioni sulla data di scadenza. Ricordate che la vita di un telefono inizia dal momento in cui è stato prodotto e non dal momento dell’acquisto.