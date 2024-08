Tinder: questi sono i messaggi che hanno un tasso più alto di successo tra gli utenti dell’app | Ecco cosa stai sbagliando

Per battere la concorrenza sulla celebre piattaforma di incontri si consiglia di seguire alcuni preziosi consigli.

Non c’è alcun dubbio che le app di incontri hanno rivoluzionato il modo di affacciarci al mondo degli appuntamenti, uno dei quali potrebbe un giorno farci incontrare la tanto attesa anima gemella. La loro popolarità però ha fatto sì che sempre più persone si iscrivessero a queste app, incrementandone dunque la possibile concorrenza.

Infatti, quando si tratta di queste piattaforme social, avere successo non include solo lo scorrere del dito verso destra o sinistra, soprattutto se cerchiamo di attrarre un potenziale partner. Prendiamo ad esempio Tinder, che negli ultimi anni ha raggiunto una grandissima notorietà diventando una delle dating app più utilizzate al mondo.

Ebbene, una della sfide maggiori che incontrano gli utenti speranzosi di incontrare il proprio match, è la creazione di un messaggio iniziale che riesca subito a catturare l’attenzione. In effetti la prima impressione è ciò che conta, soprattutto quando un persona è solita ricevere numerosi messaggi. Quindi sapere cosa dire può fare la differenza tra una conversazione interessante e un rifiuto. Ci sono dunque alcune dritte che dovreste seguire per poter fare breccia nel cuore del vostro interlocutore.

Come catturare l’attenzione di un potenziale partner utilizzando Tinder

La chiave per avere successo su Tinder sta nel modo in cui si inizia la conversazione. A questo proposito evitate assolutamente messaggi generici o troppo comuni in quanto tendono a passare inosservati. Piuttosto puntate su un messaggio ben pensato e personalizzato che mostri un interesse genuino per l’altra persona. Ma entriamo nel dettaglio.

Per esempio, se l’utente in questione vi ha detto che ama le escursioni, potete iniziare con qualcosa del tipo: “Ehi! Ho visto che ti piace fare escursioni. Qual è il sentiero più bello che hai percorso?”. Questo tipo di messaggio dimostra che avete prestato attenzione al loro profilo e siete interessati a saperne di più sulle loro passioni. Optate, ove possibile per domande aperte, e che quindi richiedano una risposta che vada oltre il semplice sì o no.

Consigli per fare breccia nel cuore del vostro interlocutore

A volte iniziare una conversazione con un fatto divertente o una domanda intrigante può essere un ottimo modo per catturare l’attenzione. Questo prezioso consiglio potrebbe essere proprio quello che vi farà distinguere dalla concorrenza. Usate anche l’umorismo, uno strumento molto potente per iniziare una conversazione e può rappresentare la chiave giusta per rompere il ghiaccio e creare un legame immediato.

Anche i giochi di parole e le battute leggere possono essere un modo efficace per far ridere l’altra persona e iniziare una conversazione. Parlate inoltre di esperienze personali perché possono aiutare a creare un legame emotivo facendo sentire a suo agio l’altra persona nel condividere le proprie. Includete anche un complimento, purché sia specifico e genuino. Infine, mostrate empatia, che può aiutarvi a costruire un legame più profondo.