Il trucco di un dipendente di Google per risparmiare il 90% del suo stipendio ogni mese | Puoi farlo anche tu e diventare ricco

Un dipendente della celebre azienda informatica ha escogitato un piano che gli permette di risparmiare gran parte del suo stipendio mensile.

Quanti di noi desiderano risparmiare più del 90% della propria paga mensile? Soprattutto nell’ultimo periodo, caratterizzato da forti rincari di beni e servizi, molti di noi stanno facendo di tutto per non sperperare i propri risparmi e cercare dunque di mettere da parte quanti più soldi possibili.

Un dipendente di Google però sembra aver trovato la soluzione giusta, seppur non prettamente convenzionale, per riuscire ad accantonare gran parte del suo stipendio. Tutto è iniziato qualche mese a, quando è stato assunto per un tirocinio dalla famosa azienda statunitense e per questa ragione è stato costretto a lasciare il Massachussetts e stabilirsi a San Francisco. Brandon, questo il suo nome, ha così deciso di accettare l’offerta di Google e vivere in uno degli alloggi messi a disposizione proprio da quest’ultimo.

Si trattava di un appartamento condiviso con altre persone e per il quale ragazzo sborsava 65 euro a notte, costandogli la bellezza di circa 2000 mila euro al mese. Una cifra che lo stesso dipendente considerava esorbitante e non necessaria, visto oltretutto il poco tempo passato in casa. Perciò un giorno ha preso una decisione drastica modificando interamente la sua vita.

Vivere quasi gratuitamente si può: ecco come

Considerata la spesa esorbitante che ogni mese era costretto a pagare per l’alloggio, Brandon ha iniziato a prendere in considerazione alternative più economiche, che gli permettessero tra le altre cose, di mettere qualche soldo da parte per il futuro e per eventuali emergenze. Quindi il giovane dipendente di Google ha scelto di acquistare un camion pianificando la propria vita introno ad esso, per il quale ha speso circa 10 mila euro.

Il suo obiettivo era di riuscire a ripagare la somma entro sei mesi. Con uno spazio di 400 metri quadrati, il veicolo presenta un design molto minimal. Al suo interno il ragazzo ha installato un letto, un piccolo armadio e un appendiabiti. Anche il suo consumo di elettricità è minimo: il furgone è dotato di luci integrate, di una lampada con sensore di movimento e di una batteria portatile che lui stesso carica al lavoro per alimentare le cuffie e il cellulare.

Mimino sforzo, massimo comfort

Per le sue esigenze quotidiane, Brandon si affida alle strutture di Google. Fa colazione, pranzo e cena in azienda e usa la palestra aziendale per fare la doccia. Eliminando il costo dell’affitto e le altre spese associate all’alloggio, l’ingegnere è riuscito a risparmiare circa il 90% del suo stipendio. Questo risparmio gli ha permesso di ridurre per esempio il suo debito studentesco, che spera di estinguere nei prossimi sei mesi.

Inoltre, il denaro risparmiato gli ha dato la possibilità di godersi di più la città, di cenare in ottimi ristoranti e di esplorare San Francisco più a fondo di quanto avrebbe potuto fare se avesse scelto di affittare un appartamento. Oltre ai vantaggi economici, vivere in un camion ha fornito al ragazzo un’esperienza di vita unica che potrebbe prepararlo al meglio alle sfide future.