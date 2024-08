Bevi tanta acqua gassata? Attenzione agli effetti indesiderati sui tuoi denti | Finirai per pentirtene amaramente

L’acqua frizzante presenta molti più rischi di ciò che si pensa: ecco perché dovreste limitarne il consumo.

L’acqua gassata viene spesso utilizzata come alternativa più salutare alle classiche soda, ma molte persone non sono a conoscenza dei possibili rischi che questa può causare, soprattutto nei confronti della propria igiene orale.

In generale, bere piccole quantità di acqua frizzante è salutare per l’organismo e sembra essere per lo più innocuo per le ossa e i denti. Però la stessa può contribuire all’erosione dei denti. Infatti, quando si procede alla carbonizzazione dell’acqua per ottenere “l’effetto bollicine” amato da milioni di italiani, la si espone ad anidride carbonica ad alta pressione.

L’acqua e l’anidride carbonica producono una reazione formando un leggero acido. Mentre l’acqua liscia neutra ha un pH pari a 7, quella gassata ha solitamente un pH pari a 5 o 6. Questo significa che la semplice acqua gassata è più acida della liscia, ma molto meno acida di cola, soda, caffè o succo di frutta.

Acqua gassata: da bere o da evitare?

Alcuni studi relativi all’impatto delle bevande gassate sulle ossa e sui denti hanno indicato che il loro consumo frequente comporta una riduzione della densità ossea e problemi dentali. Ma, per quanto riguarda l’acqua gassata, gli acidi leggeri contenuti al so interno non sembrano avere lo stesso effetto.

È difficile quindi affermare con assoluta certezza se quest’ultima sia complessivamente positiva o negativa. Alcune persone si accorgono di mangiare meno snack zuccherati se bevono acqua gassata perché si sentono più sazie. Altri individui invece hanno l’abitudine di bere bibite gassate e trovano più facile passare all’acqua semplice e gassata. Considerato però che l’acqua gassata è comunque meno acida dello zucchero, passare a bere quantità modeste può essere meglio sia per la salute che per la salute.

Consigli per bere l’acqua frizzante

Il primo consiglio che dovreste seguire è quello di bere sciacquare la bocca con dell’acqua liscia dopo aver bevuto un bicchiere di acqua frizzante. In questo modo gli acidi verranno diluiti e rimossi dai denti. Anche se l’assunzione occasionale di acqua frizzante non danneggi i denti, ci sono anche altri modi per controllare i potenziali danni.

A volte si tende ad aggiungere delle fette di limone, lime o arancia per aromatizzare l’acqua ma il loro succo, rimanendo in bocca, può causare l’erosione dello smalto dei denti. Considerate quindi di optare per l’acqua frizzante semplice piuttosto che quella aromatizzata alla frutta. Quando scegliere invece dell’acqua gassata in bottiglia, assicuratevi di leggere l’etichetta: se l’unico ingrediente è l’acqua gassata, il rischio di danni è minimo, a patto che si pratichi una buona igiene orale. In generale i rischi derivanti dal consumo di acqua gassata sono minimi, ma è necessario prendersi regolarmente cura dei propri denti.