Acquisto nuova casa: “faccio sempre queste domande per smascherare le fregature | I consigli dell’esperta

Ci sono tre domande fondamentali che si dovrebbero chiedere all’agente immobiliare ogniqualvolta si visiona una nuova casa.

L’acquisto di una casa è senza ombra di dubbio uno degli investimenti più grandi e importanti che un individuo fa nel corso della vita. Non è un caso infatti che la maggior parte delle persone risiede nella stessa dimora per decenni, se non per molteplici generazioni.

Per questo motivo è un’azione che viene ponderata a lungo per poter poi fare la scelta più giusta per sé e per la propria famiglia. Ci sono tantissime cose da prendere in considerazione quando ci si appresta ad acquistare una futura abitazione. Dalla zona in cui è situata, alla tipologia (casa singola, a schiera o condominio) fino ad arrivare al prezzo.

Insomma sono tanti i fattori che ci possono convincere o meno a scegliere un determinato immobile. Ma è anche per questo motivo che molti fanno affidamento su un agente immobiliare che possa aiutarci a selezionare l’abitazione più in linea con le nostre esigenze. Ci sono però alcune domande che si dovrebbero porre all’agente prima di procedere all’acquisto.

Comprare casa: cosa sapere per non rimanere fregati

Quando ci ci trova nel bel mezzo di una trattativa per la compravendita di un’abitazione, nessuno di noi desidera rimanere fregato. Ci sono infatti diverse cose che possono non andare per il verso giusto.

Per non parlare di tutte quelle che non vengono rese note ai futuri proprietari che potrebbero altrimenti decidere di fare un passo indietro nell’acquisto. Ed è per questo motivo che si consiglia di porre al proprio agente immobiliare 3 importantissime domande, che vi permetteranno di ottenere una visione più chiara sul vostro futuro investimento.

Le 3 domande da fare prima dell’acquisto

Sono 3 i requisiti che dovreste sempre porre al vostro agente immobiliare per non rischiare di rimanere fregati nell’acquisto della vostra prossima casa. Innanzitutto chiedetegli i titoli urbanistici e una scheda catastale dell’immobile per controllarne lo stato legittimo accertandosi unque della sua conformità da un punto di vista urbanistico.

Inoltre, richiedete gli ultimi due verbali dell’assemblea, nel caso si tratti di un condominio. Con questa semplice mossa potrete capire se ci sono dei lavori previsti nel prossimo futuro ma non solo. Sarete in grado di percepire l’aria che tira fra i vari condomini. Infine, assicuratevi di ottenere una visura ipocatastale per capire se nell’immobile ci sono delle ipoteche e che tipo di ipoteche. Così facendo avrete modo di fare un acquisto controllato e soprattutto capire a quali rischi si sta andando incontro.