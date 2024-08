Fanno il bagno in mare mentre pioviggina: 3 persone colpite da un fulmine

E’ accadono nel giro di pochi secondi ma interminabili: tre donne sono rimaste gravemente ferite dopo essere state colpite da un fulmine.

Anche se viene considerato un evento estremamente raro, in realtà essere colpiti da un fulmine è più comune di quello che si pensa. Secondo le ultime statistiche, in Italia il numero di persone interessate da questo fenomeno si attesta a circa mezzo milione all’anno, mentre in altri paesi più popolosi come gli Stati Uniti, si arriva addirittura a 40 milioni.

Non tutti i soggetti che vengono colpiti da un fulmine però muoiono: solo per il 10% di questi incidenti si rivela essere mortale. Ovviamente le probabilità di trovarsi nella traiettoria di scarico di un fulmine variano. Ci sono infatti zone più colpite rispetto ad altre, come per esempio quelle tropicali, dove si verifica un numero maggiore di individui colpiti da un fulmine.

Anche se come si è brevemente accennato, questa tipologia di avvenimento non è così raro come si crede, lo è il fatto che un fulmine sia stato in grado di colpire contemporaneamente tre persone, come è successo nelle ultime ore sulle coste del Mar Adriatico.

Il fulmine che ha sconvolto un piccolo comune nell’abruzzese

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Alba Adriatica, un comune di circa 13 mila abitanti situato nella provincia di Teramo. Era da poco scossato il mezzogiorno quando una leggera pioggia ha cominciato ad abbattersi nella zona. Durata per qualche minuto, quest’ultima è stata accompagnata da un cielo nuvoloso, ma nulla avrebbe fatto pensare che da lì a poco si sarebbe verificata una tragedia immane.

Nonostante il meteo non promettesse nulla di buono, molte persone avevano deciso di rimanere in spiaggia, se non addirittura in acqua. I testimoni hanno raccontato di aver assistito ad una scena a dir poco apocalittica, dalla quale ben tre donne hanno rischiato la vita.

Tre donne ricoverate in gravi condizioni

Un fulmine si è abbattuto improvvisamente su una della spiagge libere della costa abruzzese, situata tra le concessioni Piccolo Chalet e Caraibi. Sono stati attimi di puro terrore. Secondo quanto raccontato dai presenti, si è sentito un forte boato, dopo il quale tre persone sono rimaste a terra. Si tratta di una quarantunenne di Alba Adriatica, andata in arresto cardiaco. I soccorritori però, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a rianimarla con l’aiuto del defibrillatore. Successivamente è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, e al momento è in Rianimazione.

La seconda persona colpita dal fulmine è una turista belga di 64 anni, che ha dapprima presentato una perdita temporanea di sensibilità alla parte inferiore del corpo e poi è stata anche lei colpita da un infarto durante i soccorsi. La terza donna invece, residente della zona, ha subito una parestesia a una gamba ed è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso di Giulianova.