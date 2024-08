Bottiglia d’acqua in macchina, ecco perché non dovresti mai lasciarla lì | Abitudine pericolosissima

E’ un’abitudine che molti italiani si portano dietro da anni ma potrebbe mettere a serio rischio la vostra salute.

Nei mesi più caldi dell’anno l’ultimo problema che si desidera avere è la disidratazione. Purtroppo sempre più persone, soprattutto di una certa età, cadono vittima di questo acerrimo nemico, che può creare non pochi problemi alla salute.

La disidratazione si può manifestare tramite una serie di sintomi tra cui vertigini, confusione, stanchezza, ma di testa e minzione meno frequente. Per questa ragione milioni di italiani, quando escono di casa, decidono di portare sempre con sé una bottiglia d’acqua.

Questo significa che spesso ce ne se ritrova almeno una in macchina, soprattutto quando si tratta di percorrere lunghi tratti di strada. Basti pensare al periodo in cui ci si appresta ad andare in vacanza o in gita, nel quale tendenzialmente si rimane in auto per intere ore. Pochi però sono a conoscenza delle conseguenze che una bottiglietta d’acqua può provocare se rimane in macchina per lungo tempo.

La pericolosità di lasciare una bottiglia d’acqua in auto

Nonostante tenere in macchina una bottiglietta d’acqua sembri un’azione così innocente, in realtà non lo è. Le persone però ne riconoscono la pericolosità. Gli esperti affermano che gli effetti della disidratazione alla guida sono simili a quelli del consumo eccessivo di alcol, con tutto ciò che ne consegue per la nostra sicurezza quando siamo al volante.

L’innocente bottiglia però, durante i nostri spostamenti su strada, può trasformarsi in un insidioso nemico. Questo perché una bottiglia trasparente riempita d’acqua agisce come una lente d’ingrandimento, che può concentrare i raggi del sole su un punto dell’abitacolo, provocando una scintilla. Questa si trasformerà in un incendio, mettendo in grave pericolo sia noi che gli altri utenti della strada.

Azioni da intraprendere per evitare il peggio

Date le possibili conseguenze, si consiglia di non lasciare la bottiglia in zone dell’auto esposte ai raggi solari, come il sedile del passeggero. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che si potrebbe andare incontro anche ad altre insidie.

Quando si raggiunge una velocità elevata e si è costretti a frenare improvvisamente e bruscamente, gli oggetti liberi che si trovano all’interno della macchina moltiplicano il loro peso e possono colpire il conducente o i passeggeri. Per esempio, quando si frena a 60 km/h, una bottiglia da un litro ci colpirà con una forza equivalente a 60 kg. Ecco perché dobbiamo spostarla nel vano del pannello della portiera, nel portaoggetti del passeggero o in altre aree dove non rischia di muoversi e colpire i presenti.