Come hackerare una lavanderia a gettoni | Lavatrice gratis per tutti

Un utente ha rivelato sui social il metodo che gli ha permesso di usufruire gratuitamente dei servizi di una lavanderia a gettoni.

A quanti di noi è capitato di usare una lavanderia a gettoni almeno una volta nella vita? Da come si può dedurre dal nome, è necessario inserire una moneta (o un gettone sempre tramite pagamento) in una delle lavatrici presenti per poterla far funzionare.

Alcune di queste lavanderie si trovano nei condomini, e possono essere utilizzate esclusivamente dai residenti. Anche in questo caso per poterne usufruire e attivare una delle lavatrici bisogna utilizzare una moneta o un gettone.

Un utente però ha da poco condiviso un post dove rivela il modo in cui sfruttare gratuitamente questa tipologia di elettrodomestico. Il suo nome è Michael Orlitzky e il post pubblicato sul suo blog ha subito catturato l’attenzione di moltissime persone. Ma vediamo insieme in cosa consiste il trucco che gli consente di fare regolarmente il bucato senza spendere un soldo.

Come usare una lavanderia a gettoni gratuitamente

Stanco di alcuni problemi che continuava a riscontrare nella lavanderia a gettoni del suo condominio, Michael Orlitzky ha deciso di prendere in mano la situazione. L’assenza di macchine per la lettura delle carte o l’introduzione infruttuosa di banconote lo hanno portato a trovare una soluzione che gli consentisse di utilizzare i servizi della lavanderia a gettoni gratuitamente.

In passato la società che gestisce la lavanderia aveva deciso di cambiare tutte le lavatrici e le asciugatrici, installandone di nuove ma ciò aveva lasciato i residenti con tessere per la lavanderia ormai inutilizzabili e ancora contenenti denaro. Ben consapevole che il sistema stava truffando le persone, prendendo i loro soldi e non fornendo loro i servizi, l’uomo ha deciso di agire.

Il trucco infallibile per usufruire di una lavatrice pubblica senza spendere un centesimo

Orlitzky ha trovato un modo per aggirare l’obbligo di pagamento e far lavare il bucato gratuitamente senza danneggiare le macchine. Sulla sua pagina web ha raccontato come ha trovato il modo di accedere alle macchine. E’ necessario attuare ciò che lui chiama “processo di cortocircuito“.

Per farlo, basta collegare i due fili aggirando l’interruttore. In questo modo, il meccanismo di caduta delle monete invia un segnale al pannello di servizio, pensando che la moneta sia inserita. Finora il trucco di aggiramento era stato condiviso solo sul sito web personale dell’utente. Ma i suoi metodi per farsi fare il bucato gratis sono diventati di recente virali e per una buona ragione!