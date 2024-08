Bollette energia, previsti mega risarcimenti da 7.000€ | Operatori costretti a riconoscere rimborso, ecco come chiederlo

Sono arrivati i primi risarcimenti da migliaia di euro: ecco quali sono tutti i requisiti per poterli ottenere.

Sono cominciati i rimborsi per alcune bollette. Nell’ultimo periodo infatti sono stati introdotti una serie di cambiamenti, che includono tra le altre cose, il passaggio totale al mercato libero. Come sappiamo questi anni sono stati caratterizzati da forti rincari di beni e servizi e ovviamente l’ultima cosa che vogliamo è vedere una cifra spropositata sulla nostra bolletta.

Questa però potrebbe non corrispondere ai consumi effettivi. E’ proprio per tale ragione che alcune aziende si sono attivate per risarcire i propri utenti, alcuni dei quali sono stati in grado di avere indietro migliaia di euro. Tra di loro spicca la storia di una donna trevigiana, che si è vista risarcire da parte dell’Enel un totale di 7500 euro.

Dunque, una somma non da poco, ma anche alcuni di voi potrebbero vantare inconsapevolmente i requisiti necessari per ottenere un discreto risarcimento. Vediamo quindi nel dettaglio il motivo che ha portato la celebre società di energia elettrica a risarcire la sessantanovenne veneta.

Richiesta rimborsi per bollette: chi ne è idoneo

Come la donna alla quale hanno rimborsato oltre 7 mila euro, anche voi potreste ritrovarvi nella stessa situazione. Ma cosa è successo esattamente a quest’ultima? Come accennato in precedenza a fine giugno è avvenuto il passato al mercato libero.

Ciò significa che tutti gli utenti che si trovavano ancora nel mercato tutelato sono stati trasferiti al c.d. servizio a tutele graduali, che si occupa nello specifico di aiutare gli italiani ad entrare nel mercato libero dell’energia elettrica. Può capitare però che quando si passi da un operatore all’altro vengano commessi alcuni errori, soprattutto per quanto riguarda il calcolo delle tariffe e dei costi delle bollette.

Un errore imperdonabile può farvi guadagnare migliaia di euro

Dopo la fine del mercato libero sempre più utenti hanno lamentato dei forti disagi, ricevendo delle bollette con cifre spropositate e non corrispondenti ai consumi reali. Sono stati moltissime le segnalazioni da parte degli utenti alle associazioni dei consumatori, che in molti casi non sono stati avvisati di un improvviso cambio di tariffa e se non lo sono stati, la comunicazione è avvenuta in maniera non chiara.

Questo genere di bollette possono però essere risarcite, come è successo alla donna sopracitata, che si è ritrovata da un giorno all’altra due bollette dell’energia: una di 4500 euro e l’altra di 3800 euro. Fortunatamente con il sostegno di Adico, un’associazione a difesa dei consumatori, la vittima è riuscita a far annullare le due bollette. Il gestore infatti ha ammesso di aver commesso un errore, ovvero aver comunicato il cambio di tariffa oltre i tempi previsti dalla legge. Una storia dunque con un bel lieto fine, dato che oltre all’annullamento delle bollette, la donna ha ricevuto l’emissione di una bolletta a credito che segna un -7542 euro. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.