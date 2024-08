Pesce Prete, allerta massima per punture dolorosissime e velenose | Ecco dove si trova nei nostri mari

E’ arrivato sulle nostre coste il Pesce Prete: ecco quali sono le sue caratteristiche per identificarlo e allontanarsi appena possibile.

E’ conosciuto ancora da pochi ma presto alcuni avranno la possibilità di avvistarlo sulle coste del Bel Paese. Se fino a qualche anno fa rimaneva tra le acque dell’Oceano Atlantico, ora il Pesce Prete ha deciso di spostarsi un po’ trovando un altro habitat di suo gradimento: il Mar Mediterraneo.

L’Uranoscopus scaber, questo il suo nome scientifico, si trova di solito in acque calde e subtropicali a profondità comprese tra i 15 e i 400 m. Si tratta di una specie molto difficile da avvistare dato che per cacciare rimane nascosto sotto la sabbia.

Questo pesce però è facilmente identificabile grazie alle sue bizzarre e a dir poco uniche caratteristiche fisiche. Infatti presenta una testa di grandi dimensioni (almeno rispetto al corpo), appiattita e squadrata e con gli occhi posti lateralmente sul dorso.

La bocca è piena di denti e si apre verticalmente con la mascella inferiore che si estende oltre quella superiore. La mandibola inferiore inoltre presenta delle minuscole appendici sensoriali chiamate porri cutanei che rivestono tutto il labbro inferiore accompagnati da una lunga e sottile escrescenza lunga almeno quanto il diametro dell’occhio.

La velenosità del Pesce Prete

A differenza dell maggior parte delle altre specie marine, il Pesce Prete presenta una spina velenosa lunga quattro volte la testa, situata nella zona posteriore del dorso. La prima pinna dorsale ha da 3 a 4 spine, la seconda ne include invece da 13 a 15, mentre la pinna anale ha 1 spina.

Una sua puntura può causare molto dolore. Nel caso succedesse, si consiglia di immergere in acqua calda la zona colpita o in alternativa nella sabbia calda in quanto le sostanze tossiche che vengono iniettate attraverso la spina sono termolabili e tendono a dissolversi con il caldo.

Altre informazioni

Tra le altre caratteristiche, questo pesce vanta delle squame dorsali e laterali bianche screziate di grigio-marrone con la parte inferiore giallastra. Per quanto riguarda la taglia, il maschio adulto raggiunge i 25 cm mentre la femmina tende ad essere più grande, con una lunghezza che varia tra i 26 cm e i 30 cm.

Durante il periodo di riproduzione, che inizia a marzo e si estende fino al mese di settembre, il Pesce Prete migra verso acque più aperte. Con l’aumentare della lunghezza e del peso della femmina, aumenta anche la quantità di uova prodotte durante il periodo riproduttivo. Queste ultime variano da 0,62 mm a un massimo di 1,86 mm dopo la fecondazione. Studi recenti hanno stabilito che la durata della vita non supera i 5 anni.