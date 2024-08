Ikea, la trovata della borsa è micidiale: perché non dovresti mai usarla quando entri nel punto vendita

Grazie ad un piccolo stratagemma Ikea riesce a far spendere soldi anche a coloro che non hanno la minima intenzione di acquistare nulla.

Ikea è una delle catene di negozi più diffusa e popolare al mondo. Fondata in Svezia nel 1943, nel corso dei decenni è riuscita a diventare un marchio di fama mondiale. Anche se inizialmente era specializzata nella vendita di mobili, oggigiorno la clientela ha la possibilità di acquistare oggetti di ogni genere e per ogni stanza della casa.

Ad attrarre quest’ultima ci pensano però anche i prezzi, sempre ragionevoli ed estremamente competitivi. Ma pochi sanno che Ikea utilizza altri stratagemmi per far spendere più soldi ai consumatori. Uno di questi include l’utilizzo della famosa borsa blu.

Ebbene sì. Quando si entra in uno dei negozi targati Ikea, la prima azione che molti di noi fanno è prendere la suddetta borsa che ci accompagnerà poi per il resto del nostro viaggio all’interno della nota attività commerciale. Questo però ci invita, seppur inconsciamente, a comprare più cose di quelle che avevamo preventivato.

Il trucco della borsa

I trucchetti di Ikea per farci sborsare di più sono numerosi. Basti pensare alla struttura labirintica del negozio, nella quale spesso si perde persino la cognizione del tempo. Una cosa però è certa: questo design non è casuale. E’ stato progettato appositamente in questo modo per incentivare l’acquisto.

Si tratta quindi di una battaglia costante tra il consumismo impulsivo e la ragione, che inizia non appena si entra nel negozio. Come accennato in precedenza, quest’ultima comincia proprio con la borsa blu. Un oggetto in apparenza innocuo ma dietro si nasconde una strategia molto chiara da parte di Ikea: indurre la clientela a dare libero sfogo al consumismo.

Come funziona la strategia della borsa blu

Quando si entra in Ikea, si prende solitamente la borsa blu e si comincia il viaggio attraverso il negozio. Il semplice fatto di aver preso questa borsa però fa cambiare qualcosa dentro di voi. Scegliendo di portare con sé questo oggetto, ci si mette automaticamente in condizione di acquistare. Senza rendervene conto, accedete alla possibilità di acquistare all’interno di Ikea e, quindi, avrete una visione migliore dei prodotti che troverete durante la vostra visita.

Il trucco è piuttosto semplice e, di fatto, è stato utilizzato in diversi modelli di business. Dal momento che dovete portare con voi un elemento che vi aiuterà a trasportare i prodotti fin dal primo momento, la cosa successiva che dovrete fare è iniziare a fare acquisti per poter riempire questa borsa blu, che è stata progettata per l’acquisto. Portandola con voi infatti, indicherete al vostro subconscio che siete predisposti a spendere soldi e, quindi, finirete per acquistare oggetti di vario tipo. Quindi, la prossima volta che andrete all’Ikea con l’intenzione di non comprare nulla, vi consigliamo di lasciare la borsa all’ingresso.