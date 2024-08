Pastiglie lavastoviglie fai da te: si conservano nel freezer come i cubetti di ghiaccio

Per una pulizia migliore e sostenibile provate le pastiglie realizzate con alcuni degli ingredienti più comuni e diffusi.

Non c’è nulla di meglio che un detergente completamente naturale e perché no, perfino deliziosamente profumato, anche quando si tratta del detersivo da lavastoviglie. In questo caso parliamo di pastiglie per lavastoviglie, che come ben sappiamo svolgono la stessa identica funzione.

Finora però molti di voi si sono buttati su prodotti da supermercato, che spesso includono sostanze chimiche, dannose non solo per la salute ma anche per l’ambiente. Basti pensare a tutte quelle fragranze sintetiche e ai vari materiali petrolchimici presenti in questi detergenti.

E e ci fosse un modo per evitare il loro utilizzo optando per una soluzione fai da te naturale, facile da realizzare e che richieda solo ed esclusivamente l’uso di prodotti comuni per la sua realizzazione? Oggi siamo qui per dirvi che esiste.

I vantaggi nell’utilizzare pastiglie per lavastoviglie fatte in casa

Al contrario di ciò che s può pensare, le pastiglie per lavastoviglie fatte in casa svolgono un’azione di pulizia ottimale. Anzi, spesso e volentieri è migliore di quella che si otterrebbe con i classici detergenti. Non solo, con questo metodo sarete in grado anche di risparmiare denaro, cosa non da poco visti i vari rincari che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Come accennato in precedenza, un altro vantaggio nello scegliere una soluzione fai da te riguarda la salvaguardia ambientale grazie all’assenza di imballaggi di plastica. Inoltre, la riduzione della tossicità dell’acqua esausta prodotta durante il processo di lavaggio delle stoviglie permette di implementare un sistema di irrigazione che non comprometta la salute delle piante e del terreno. E se avete le capacità e gli ingredienti per produrre pastiglie per piatti fatte in casa, c’è anche il vantaggio di ridurre la vostra dipendenza dalle grandi catene di distribuzione.

Come realizzare le pastiglie per lavastoviglie naturali

Per realizzare la pastiglie per lavastoviglie fatte in casa avrete bisogno dei seguenti ingredienti: 2 limoni, 100 ml di aceto, 120 gr di sale grosso e 200 ml di acqua. Prendete un frullatore e inserite al suo interno tutti gli ingredienti sopracitati con le relative quantità.

Cominciate aa frullare fino ad ottenere un composto omogeneo. Quindi setacciatelo per togliere eventuali grumi. A questo punto prendete un tradizionale stampino per cubetti di ghiaccio e versate una piccola quantità di composto fino a riempire tutti gli spazi vuoti. Mettere lo stampino nel freezer e lasciatelo per qualche ora. Una volta indurito, capovolgete lo stampo e battere delicatamente il fondo per rimuovere le pastiglie. Dovrebbero uscire facilmente. Per l’uso, basta aggiungere ad ogni lavaggio una pastiglia. Vedrete, rimarrete sorpresi dal risultato!