Macchie di deodorante sotto le ascelle | Usa questo ingrediente segreto che hai già in cucina

Per sbarazzarsi delle macchie di sudore e deodorante basta recarsi nella dispensa: con due ingredienti eliminerete all’istante il problema.

Durante l’estate uno dei problemi più fastidiosi e spiacevoli è quello di ritrovarsi delle macchie antiestetiche di sudore e deodorante sotto le ascelle. A prescindere che si tratti di una t-shirt o di una camicia, queste sono le ultime cose che vogliamo vedere, soprattutto quando ci si trova fuori casa.

Nel corso degli anni magari siete ricorsi a prodotti chimici, che vi sono probabilmente costati caro. Molti di noi però preferiscono evitarne l’uso, soprattutto perché dannosi per la salute. Ed è proprio per questa ragione che vogliamo rivelarvi un metodo naturale, semplice ma estremamente efficace.

Per procedere non dovrete recarvi al supermercato, bensì, nella vostra dispensa. Ma scopriamo più nel dettaglio quali sono gli ingredienti necessari per eseguire questo fantastico trucchetto di pulizia per sbarazzarsi una volta per tutte della tanto odiate macchie di sudore.

Il trucchetto naturale per rimuovere le macchie di sudore e deodorante

Il metodo di cui vi parleremo oggi è perfetto sia per eliminare le macchie di sudore dai capi sia i segni lasciati dall’uso del deodorante, così come per le macchie presenti sui colletti delle camicie. Il segreto sta in una combinazione di bicarbonato di sodio e aceto, due ingredienti molto comuni nella pulizia della casa.

Infatti sono tra i più versatili in quanto vengono adoperati sia per la preparazione di deliziosi manicaretti di vario genere che per lavare e/o lustrare oggetti o strumenti casalinghi. In questo caso abbiamo a che fare con l’abbigliamento.

Bicarbonato e aceto: un mix perfetto per sbarazzarsi delle macchie

Il metodo da seguire è molto semplice. Innanzitutto, bisogna inumidire la zona interessata dalla macchia con aceto detergente, e poi cospargere la stessa con una generosa quantità di bicarbonato di sodi. Quando i due ingredienti vengono a contatto, si verifica una reazione effervescente che elimina in modo efficace tutto lo sporco.

Dopo aver lasciato riposare per circa 20 minuti, prendete una spazzola per vestiti e rimuovete il bicarbonato in eccesso. Fatto ciò, non vi resta che mettere il capo in lavatrice, ma prima di procedere al lavaggio ricordatevi di sostituire l’ammorbidente con una spruzzata di aceto. Basterà aggiungere l’equivalente di una tazzina di caffè. E voilà, il vostro indumento sarà nuovamente fresco e privo di odori.