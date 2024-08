Iniziata la guerra del Kebab: niente sarà più come prima | Turchia fa il primo passo

La nuova richiesta avanzata dalla Turchia potrebbe per sempre trasformare uno dei suoi cibi più distintivi e amati al mondo.

Nonostante le sue origini siano stati più volte messe in discussione, tra poco il kebab potrebbe non essere più lo stesso. Quest’ultimo nel corso degli anni ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutta Europa, e nell’ultimo periodo ha cominciato a farsi strada anche nel Bel Paese, soprattutto tra i più giovani.

Il tradizionale alimento turco risale all’Impero Ottomano, anche se nel tempo la preparazione così come gli ingredienti sono stati modificati ed adattati. In origine il kebab veniva realizzato con la carne di agnello cotta lentamente su uno spiedo verticale, mentre oggi si utilizzano anche altre tipologie di carni e condimenti.

Ora però le cose potrebbero cambiare in modo radicale a seguito di una petizione presentata all’Unione Europea da parte della Turchia. Se dovesse venire approvata, gli standard di produzione e di vendita non saranno più gli stessi. Ma scopriamo più nel dettaglio in che modo si modificherà uno dei piatti tipici del noto paese affacciato sul mediterraneo.

Il kebab non sarà più lo stesso

In Europa, l’industria del kebab è una delle più importanti, soprattutto in Germania, dove risiede una delle più grandi comunità turche. Però la recente normativa presentata proprio dalla Turchia potrebbe avere un forte impatto sia sui produttori che sui venditori di kebab in tutto il continente.

Nonostante i nuovi standard garantirebbero una qualità e un’autenticità migliore del prodotto, i costi di produzione potrebbe subire un’impennata significativa e questo ovviamente avrebbe ripercussioni sia sulle imprese che sui consumatori.

Le polemiche non si arrestano

La proposta avanzata dalla Turchia ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre gli amanti del kebab sostengono la misura per proteggerne l’autenticità e la tradizione, gli imprenditori alimentari in Europa la vedono come una minaccia. Infatti si sta parlando di una vera e propria guerra del kebab.

La Federazione Internazionale con sede a Istanbul, ha chiesto all’Unione Europea di proteggere questo piatto come “specialità tradizionale garantita”. Questa misura ha l’obiettivo di garantire che solo determinati tipi di carne e ricette possano essere utilizzati per la sua realizzazione. Come accennato in precedenza, se la proposta venisse accennata, si potrebbe andare incontro ad una serie di effetti economici significativi. Basti pensare alle conseguenze nel mercato tedesco del kebab, che fattura ogni anno 2,5 miliardi di euro.