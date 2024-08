Aria condizionata: inventano la prima al mondo che funziona senza elettricità | Risparmi migliaia di euro nelle estati torride

E’ arrivato il primo condizionatore d’aria che funziona senza alcun bisogno di elettricità: potrebbe presto raggiungere il mercato italiano.

L’innovativo condizionatore d’aria è stato presentato da una giovane architetto, Rameshwari Jonnalagedda, che si è da poco laureata alla University College London (UCL). Concepito originariamente come progetto per la tesi di laurea, il condizionatore in questione è realizzato con l’aiuto della stampa 3D e per il suo funzionamento non necessita di elettricità.

Una vera e propria rivoluzione dunque che potrebbe far risparmiare agli italiani centinaia di euro sulla bolletta. Come sappiamo, i rincari sull’energia elettrica che hanno caratterizzato l’ultimo periodo non hanno di certo aiutato le famiglie, ma a fare la differenza sulle spese domestiche potrebbe essere questo rivoluzionario modello di condizionatore.

Si tratta dunque di una perfetta alternativa sostenibile che darebbe una grossa mano a ridurre il consumo energetico globale. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste il suddetto condizionatore e soprattutto qual è il suo funzionamento, lo stesso che potrebbe presto finire nelle nostre case.

Il condizionatore d’aria sostenibile: funziona senza elettricità

Si chiama TerraMound il prototipo di condizionatore d’aria presentato da Rameshwari Jonnalagedda. Il nome deriva dal fatto che utilizza argilla e tecniche naturali per il raffreddamento, senza ricorrere all’elettricità.

Il dispositivo include una struttura porosa per raffreddare facendo evaporare l’acqua. Come ha spiegato la stessa neolaureata, questa tecnica, che si riflette nel design, cerca di massimizzare l’efficienza e la sostenibilità nel raffreddamento degli spazi interni.

La creazione del TerraMound, il primo condizionatore d’aria che non ha bisogno di energia

Il condizionatore è realizzato in argilla di terracotta, un materiale scelto per le sue proprietà di raffreddamento naturale e per la sua sostenibilità. Per creare i componenti, si è ricorso invece ad una stampante 3D. Dopo essere state stampate, queste ultime vengono cotte in un forno, un processo che conferisce al prodotto finale durata e resistenza.

Per funzionare, il dispositivo richiede l’applicazione di acqua sulla sua parte superiore. Il liquido filtra attraverso le fessure della struttura porosa, facilitando il processo di raffreddamento per evaporazione. Questa tecnologia sfrutta i principi fondamentali della termodinamica: l’evaporazione naturale dell’acqua riduce la temperatura dell’aria circostante. In prospettiva, il lancio di TerraMound ha ricevuto moltissimi apprezzamenti, soprattutto dalla comunità dell’architettura sostenibile, che considera questo dispositivo sostenibile una prova del potenziale che le tecniche di raffreddamento passivo e la stampa 3D possiedono per rivoluzionare il settore HVAC, che si occupa per l’appunto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.