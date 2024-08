Friggitrice ad aria, con il trucco della carta stagnola cucini in metà del tempo | Lo sanno solo gli chef

Basta aggiungere un foglio di alluminio nella friggitrice ad aria per risparmiare tempo e denaro nella cottura degli alimenti.

Negli ultimi la friggitrice ad aria ha raggiunto una grandissimi popolarità rendendola oggigiorno uno degli strumenti di cottura preferiti dagli italiani. Infatti il suo utilizzo presenta numerosi vantaggi, soprattutto da un punto di vista salutare dato per esempio che può ridurre l’assunzione dei grassi fino all’80% rispetto alla frittura tradizionale.

Questo dispositive viene anche sfruttato per cuocere e/o riscaldare alimenti di varia natura, grazie alla sua rapidità di cottura e al suo risparmio energetico. Ma c’è un trucchetto per rendere ancora più veloce e migliore il procedimento di cottura.

Se volete ottenere il massimo dalla vostra friggitrice ad aria, potreste prendere in considerazione l’uso del foglio di alluminio, un materiale ormai indispensabile nelle nostre cucine. Grazie alle sue proprietà, ci permette di preparare i nostri deliziosi manicaretti molto più velocemente, oltre ad essere di grande aiuto per evitare di sporcare gli elettrodomestici.

Friggitrice ad aria: basta un foglio di alluminio per ottenere una cottura più rapida

Per coloro che sono un po’ perplessi e impauriti nell’inserire un foglio di alluminio all’interno della friggitrice ad aria, vogliamo subito assicurarvi: non si corre alcun rischio. Anzi, come accennato in precedenza, può facilitare la cottura.

Però, è necessario sottolineare che come tutti gli altri elettrodomestici, è fondamentale posizionare nel modo giusto il foglio d’alluminio. Così facendo si eviterà una cottura più lenta o pericolosa. Prima di passare al dunque, si ricorda che si consiglia optare per la carta da forno solo qualora si abbia a che fare con determinati alimenti acidi, come i pomodori e gli agrumi.

Consigli per utilizzare al meglio il foglio di alluminio con la friggitrice ad aria

Innanzitutto, assicuratevi che la carta sia ben attaccata al cibo che volete cucinare. Dato che la friggitrice ad aria funziona espellendo aria calda necessaria per cuocere il cibo, bisogna posizionare bene il foglio di alluminio per evitare che si allenti o che una parte di esso tocchi zone che non dovrebbe. Un altro consiglio spassionato è quello di non coprire completamente gli alimenti, soprattutto se desiderate ottenere un aspetto croccante. In questo modo, il cibo si cuocerà ma non finirà di friggere. Coprirlo completamente, sia sopra che sotto, lo farà cuocere a vapore.

Infine, assicuratevi che le dimensioni siano giuste e necessarie. Non è necessario usare grandi quantità di fogli di alluminio ma ricordatevi di piegare i lati in modo che risultino più piccoli del cestello e si adatti perfettamente. Inoltre, non mettete il foglio di alluminio sopra la ventola, altrimenti si blocca il flusso d’aria e il calore impedendo all’apparecchio di funzionare correttamente.