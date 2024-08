Pensione, ora puoi riscattare 5 anni di contributi | Risana i buchi contributivi tra un impiego e l’altro e smetti di lavorare

Vorresti riscattare cinque anni in più di contributi della pensione anticipata? Ecco che cosa devi fare: tutto quello che prevede l’INPS.

Lo scorso 22 luglio sul sito ufficiale dell’INPS è stata pubblicata una nota che ha fornito delle spiegazioni relative all’istituto della pace contributiva e più nel dettaglio della possibilità di ristabilire la propria posizione assicurativa. In pratica la nota spiega che è possibile recuperare i buchi contributivi che si sono accumulati tra un lavoro e un altro, tra l’altro a condizioni agevolate.

Cosa significa tutto ciò? Significa che un lavoratore “contributivo puro” (ovvero che non ha contributi che risalgono a prima del 1° gennaio 1996) può aggiungere ai contributi che ha già accumulato fino a 5 anni di altri contributi, riscattandoli dai periodi non coperti dalla contribuzione.

Per fare ciò, però, è necessario che questi periodi non coperti da contributi non siano stati coperti neanche da una cassa di previdenza specifica né da nessun fondo previdenziale. Ecco qual è l’iter da seguire.

Pensione, come riscattare fino a 5 anni di contributi tra un periodo lavorativo e l’altro

Questi contributi per la pensione possono essere riscattati fino a un periodo massimo non contributivo di cinque anni, anche non continuativo. Questo periodo va necessariamente tra il 31 dicembre 1995 al 1° gennaio 2024.

L’INPS inoltre chiarisce che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione, che comunque deve risalire a dopo il 31 dicembre 1995.

Di fatto, poi questi contributi vengono aggiunti a quelli già accumulati e quindi andranno a influire sull’assegno pensionistico. In quali condizioni, però, non si può procedere con il riscatto?

Pensione, riscatto fino a 5 anni di contributi: le condizioni

Se vuoi procedere a riscattare questi 5 anni, devi tenere conto di tutte le condizioni. In particolare, non si può procedere per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti a obbligo di versamento contributivo. In questo caso, il lavoratore può rivolgersi ad altri enti di gestioni previdenziali.

Per richiedere questi cinque anni di contributi, si deve fare domanda entro il 31 dicembre 2025. Ci sono diverse modalità.

Online, tramite il sito dell’INPS: passando da Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e poi selezionando poi “Riscatti”; da telefono chiamando da fisso il numero verde gratuito 803 164 o da cellulare il numero 06 164164, a pagamento; tramite patronati e intermediari INPS oppure utilizzando il modulo AP135 se si fa richiesta tramite il proprio datore di lavoro.