Addio WhatsApp, su questi cellulari smetterà di funzionare in agosto | Ti spariscono le chat da un momento all’altro

A partire da agosto alcuni modelli di smartphone non avranno più l’accesso alla nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Con i suoi due miliardi di utenti, WhatsApp è senza ombra di dubbio una delle piattaforme di messagistica più utilizzate e amate al mondo. Grazie alle sue numerose funzionalità ormai non può mancare sul proprio smartphone, a prescindere dal marchio.

Tra poco però arriverà un nuovo aggiornamento che interesserà soprattutto i proprietari di cellulari Android e iOS. Ciò farà in modo che moltissimi modelli non potranno più usufruire della celebre app. Nello specifico a pagarne le conseguenze più gravi saranno i dispositivi aventi una versione del sistema operativo inferiore a iOS 12 e Android 4.1.

Questo cambiamento avverrà a partire da agosto 2024. Se siete interessati a scoprire se il vostro smartphone rientra tra quelli interessati dall’aggiornamento, qui di seguito troverete l’elenco completo di tutti i modelli in questione.

Niente più WhatsApp a partire da agosto

Una serie di modelli appartenenti a diversi marchi internazionali non avranno più l’accesso a WhatsApp a partire dal mese di agosto. Per quanto riguarda Samsung Galaxy, i modelli interessati sono i seguenti: Core Galaxy, Trend Lite Galaxy, Ace 2 Galaxy, S3 mini Galaxy, Trend II Galaxy e Xcover 2. Della Apple invece, gli smartphone che non godranno della possibilità di usare la nota piattaforma di messaggistica sono: iPhone 5, Iphone 5c, iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus.

Numerosi sono anche i modelli della LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7 II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus F6, Enact, Lucid 2 e Optimus F7. Della Huawei invece troviamo: Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2. Infine, nel medesimo elenco sono inclusi anche: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1, THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight e Archos 53 Platinum.

Come sapere se un cellulare non ha accesso a WhatsApp

Gli utenti che possiedono uno di questi modelli riceveranno una notifica direttamente tramite l’app, che li informerà che il loro dispositivo non sarà più supportato. In questo caso si consiglia di effettuare il backup dei propri dati per non perdere informazioni importanti.

Per farlo basta entrare su WhatsApp. accedere al menu delle opzioni, solitamente rappresentato da tre puntini nell’angolo superiore destro, e selezionare “Impostazioni”, quindi selezionare “Chat”. A questo punto non vi resta che scegliere “Backup delle chat“. Impostate infine l’account Google Drive in cui salvare il backup.