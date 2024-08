Calzature per guidare: quali sono quelle consentite in estate dal Codice della Strada | Lo spiega l’avvocato

Si può guidare con le ciabatte o le infradito? Quali sono le calzature che il Codice della Strada approva? Ecco che cosa sostiene la legge.

Finalmente è estate e si comincia a fare avanti e indietro in macchina, soprattutto da casa alla spiaggia. Può capitare, quindi, di non avere voglia o tempo per cambiarsi quando ci si mette al volante e quindi rimanere con l’abbigliamento da spiaggia addosso. Di conseguenza, può capitare di rimanere con le ciabatte o con le infradito, quindi con delle calzature poco adatte alla guida.

Guidare con questo tipo di calzature non è sempre facile perché il piede non è perfettamente stabile. Infatti, può capitare che la suola rimanga incastrata in mezzo ai pedali oppure al tappetino dei pedali. Per questo, c’è chi dice che guidare con infradito o ciabatte sarebbe illegale, quindi non previsto dal Codice stradale.

In realtà, non è proprio così. Il Codice della Strada non è così severo in questo caso: ecco che cosa dice esattamente e quali calzature permette quando si guida l’auto o qualsiasi altro veicolo.

Calzature per guidare: le infradito e le ciabatte sono ammesse dalla legge?

Il Codice della Strada lo dice chiaramente: non c’è nessun tipo di calzatura che non è permesso quando si guida. Di fatto, quindi, si può guidare indossando ciabatte, infradito o addirittura direttamente scalzi, senza nessuna scarpa. Ma quindi, come mai c’è così tanta disinformazione riguardo a cosa si può indossare quando ci si mette al volante?

Spesso, infatti, quando stavi per metterti a guidare e indossavi delle ciabatte (proprio magari tornando dal mare) ti sarà capitato che qualcuno ti dicesse che guidare in quelle condizioni è illegale. In realtà, si tratta di retaggio di alcuni anni fa: ecco la spiegazione dell’avvocato Zambrini.

Calzature per guidare: perché si pensa che non si possano indossare le ciabatte

Ancora oggi c’è della disinformazione riguardo a cosa si può e non si può indossare quando si guida un veicolo a causa di un vecchio retaggio, ovvero di una vecchia legge che è stata abolita diversi anni fa. Nel 1993, infatti, è stata abolita la legge che diceva che non si poteva guidare indossando ciabatte, infradito o qualsiasi scarpa non tanto “ideale”.

Dal 1993, però, questa legge non esiste più e il Codice della Strada non impedisce di guidare con nessun tipo di scarpa particolare. Puoi guidare indossando cosa preferisci, l’importante è avere la certezza di poter mantenere sempre il controllo del veicolo.