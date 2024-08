Furti in casa, le 7 cose che devi fare prima di partire per le ferie | Goditi con serenità le vacanze senza ansie

Ormai è arrivato agosto e le persone vanno in vacanza, lasciando le case vuote. Come difendersi dai ladri? Ecco sette consigli per tenerli lontani mentre non ci sei.

Finalmente siamo nel pieno dell’estate e già molte persone sono partite per trascorrere le ferie lontano da casa. Quando si lascia la propria abitazione per un lungo periodo di tempo, bisogna stare attenti a prendere le dovute precauzioni per evitare che un ladro entri durante l’assenza del proprietario.

I furti in appartamento, infatti, si verificano soprattutto nel periodo estivo, in particolare ad agosto, quando i ladri hanno più probabilità di trovare le case vuote, non solo quelle prese di mira, ma anche quelle dei vicini, evitando così di essere sorpresi da eventuali testimoni che abitano nelle case accanto.

Se stai per partire anche tu, segui questi sette consigli per proteggere la tua casa dai ladri mentre sei in vacanza. Ecco che cosa devi fare.

Furti in casa, 7 suggerimenti per proteggersi dai ladri

Per prima cosa si consiglia di installare elementi che contribuiscano a migliorare la sicurezza della propria casa e quindi evitare i furti. Innanzitutto conviene avere una porta blindata (con spioncino, possibilmente) e vetri antisfondamento, così da evitare che i ladri entrino da porte o finestre.

Inoltre, puoi anche pensare di installare un antifurto, possibilmente quelli più moderni dotati di app, che possano avvisarti in tempo reale se c’è stata una qualsiasi infrazione nella tua abitazione. Contemporaneamente, suonerà l’allarme, che attirerà l’attenzione dei vicini e metterà in fuga i ladri.

Furti in casa, 7 consigli prima di partire per le vacanze

Inoltre, si consiglia di non tenere in casa niente di particolarmente prezioso, come gioielli o denaro contante: se li hai, riponili in una cassaforte nascosta. Prima di partire, inoltre, è meglio non pubblicare sui social foto o video che mostrano la tua abitazione: un ladro potrebbe prendere nota della piantina, o di possibili oggetti di valore che hai mostrato.

Prima di andare via, avverti i tuoi vicini che sarai fuori casa per qualche giorno. Se ti fidi di loro, puoi anche dargli le chiavi dell’appartamento, così che ogni tanto possano entrare per controllare la situazione. Inoltre, se un ladro in quel momento sta tenendo d’occhio l’appartamento, vedendo qualcuno al suo interno potrebbe pensare di rinunciare al colpo.

Infine, se hai oggetti di particolare valore in casa, prima di partire puoi fare un inventario di tutto quello che possiedi. Un inventario infatti può rivelarsi molto utile in caso di furto.