Condominio, multa da 800€ se usi l’ascensore come un montacarichi | Il trasloco fai da te è roba da poveri

Stai pensando di traslocare? Allora è meglio non utilizzare l’ascensore del palazzo per trasportare pacchi e valigie: si rischia una multa di 800 euro. Ecco cosa dice la legge nello specifico.

Se vivi in un appartamento in un condominio o stai pensando di iniziare ad abitarci, allora devi arrivare preparato. Ogni condominio, infatti, ha un regolamento condominiale che deve essere seguito da tutti i condomini, così da evitare eventuali dispute o problemi tra gli appartamenti. Il regolamento condominiale tiene conto di tutti gli aspetti del palazzo e quindi anche dell’ascensore, se ce n’è uno.

Per sostenere economicamente la gestione dell’ascensore, i condomini devono pagare le spese condominiali. A seconda dell’altezza del piano in cui si abita, le spese per l’ascensore sono maggiori: in pratica, più vivi in alto nel palazzo, più paghi.

L’ascensore è molto comodo, soprattutto quando si sta trasportando qualcosa di pesante, che sarebbe molto complesso trasportare sulle scale. Tuttavia, si può usare l’ascensore per trasportare gli oggetti dal piano terra al proprio appartamento, per esempio in caso di trasloco? Ecco cosa prevede la legge italiana.

Condominio, si possono dare multe ai condomini se non rispettano il regolamento?

Secondo l’articolo 70 del Codice civile, il condominio può applicare ai condomini una multa da 200 a 800 euro in caso di trasgressione delle regole del palazzo. Quindi, è possibile che nel regolamento condominiale ci sia scritto che chi viola qualsiasi norma debba ricevere una multa, di solito di 200 euro, ma che può salire a 800 euro in caso di recidiva. I soldi raccolti dalle multe vengono poi usati per le spese condominiali.

Tuttavia, a oggi non è più proprio così, perché nel 2012 c’è stata una riforma che ha cambiato la gestione dei regolamenti condominiali e la possibilità di affibbiare multe ai condomini che non lo rispettano.

Condominio, si può usare l’ascensore per traslocare?

Dopo il 2012 e la nuova riforma, l’articolo 70 del Codice civile è stato leggermente modificato e adesso non è così facile dare multe ai condomini che ignorano il regolamento del palazzo. Per esempio, se nel regolamento c’è scritto che non si può usare l’ascensore per carichi troppo pesanti, per esempio valigie, pacchi o mobili (immaginiamo un trasloco) e un condomino utilizza comunque l’ascensore, cosa succede?

In teoria, dovrebbe ricevere la multa da parte del palazzo ma non è detto che accada. Questo perché grazie alla nuova riforma, per dare una multa a un condomino, tutti i condomini del palazzo devono essere d’accordo. Se non è così, il condomino non riceve nessuna multa: quindi, l’ascensore si può usare per traslocare.