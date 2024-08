Campeggio, ecco l’errore più comune che fanno tutti | Ti fai odiare subito dai tuoi vicini di tenda

Soprattutto i campeggiatori inesperti non sono a conoscenza del “bon ton” del camping: ecco cosa non fare mai.

Il campeggio è una ottima soluzione per viaggiare in libertà e soprattutto in economia in genere il luoghi caldi: c’è chi preferisce la tenda e chi, invece, opta per bungalow, roulotte o camper che siano.

Ce ne sono moltissimi vicino al mare con grandi pinete che assicurano il fresco nonostante le alte temperature, alcuni dei più attrezzati presentano anche l’animazione serale e in quasi tutti vi sono sia punti di ristoro che market presso i quali rifornirsi senza spostarsi con l’automobile.

L’esperienza con la tenda è senza dubbio la più autentica di tutte, infatti è scelta da singoli, coppie, e anche famiglie spesso con bambini che si godono la natura in tutta la sua magnificenza e tranquillità.

Anche se il campeggio consente una libertà incredibile, è bene sapere che ci sono alcune regole non scritte che vanno a garantire un ottimo rapporto con i propri vicini di tenda.

Un buon vicinato…anche in tenda

Seppure siano tante le abitudini che possono cambiare quando si è in vacanza in campeggio, una non dovrebbe mai venire meno, ovvero quella che consente il mantenimento di un ottimo rapporto con il vicinato.

Sono ancora molti i campeggiatori che credono non ci sia nessun tipo di regola, e in questo modo possono guastare l’atmosfera serena per tutti i vicini di piazzola: ecco quali sono le buone pratiche da mettere in atto se non si vogliono avere vicini risentiti.

Le abitudini da mantenere in campeggio

Alcuni assidui frequentatori di campeggio hanno stilato una lista di buone abitudini. Ad esempio sarebbe bene non camminare mai tra le tende visto che in tal modo si viola la privacy già precaria degli occupanti delle tende vicine. Non solo: è bene osservare un certo silenzio tra le tende, specialmente per quanto riguarda i bambini, tra le 19 e le 20.

Inoltre ci sono dei consigli da tenere presenti per il proprio benessere: evitare di schiacciare pisolini in tenda nelle ore più calde è tra questi, si potrebbe essere vittime di un colpo di calore. Un’altra accortezza da avere, in tal caso prima di partire, risiede nel montare la tenda un paio di settimane prima della partenza, per avere il tempo di riparare o sostituire eventuali parti danneggiate. Una tenda rotta scoperta all’arrivo è molto più difficile da sostituire o riparare.