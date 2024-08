Ora in estate al posto dei condizionatori devi usare la coperta | Nuova tecnologia ti salverà il portafoglio e le notti insonni

E’ finalmente arrivata la coperta rinfrescante che vi permetterà di risparmiare centinaia di euro sulla bolletta.

In questi giorni d’estate umidi e sfiancanti, l’ultima cosa che vogliamo fare è morire di caldo, soprattutto nel corso della notte. Ovviamente non stiamo parlando in modo letterale, ma molti di voi possono concordare con il fatto che i mesi estivi possono pesare seriamente sia sul proprio stato fisico che mentale, a causa per l’appunto del meteo.

Per ovviare al problema c’è chi ricorre all’aria condizionata, ma come ben sappiamo, non tutti hanno la possibilità di usufruirne, e inoltre quest’ultima rischia di far incrementare in modo notevole la bolletta dell’energia elettrica.

Per tutte queste ragioni è stata appena ideata la prima coperta rinfrescante, che permette per l’appunto di rimanere freschi e riposati durante le ore notturne. Chiamata HILU, è realizzata con un materiale più resistente dell’acciaio e più conduttivo del rame. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona questa innovativa coperta.

Alla scoperta della prima coperta che vi terrà freschi durante l’estate

HILU è la prima coperta al mondo fatta di fibre di grafene inclusive di una tecnologia ultra tecnologica. Infatti ha l’esclusiva capacità di termoregolare l’organismo durante il sonno, riscaldandolo in inverno e mantenendolo fresco in estate.

Non solo, è ipoallergenica, antibatterica ed extra morbida. Insomma, con questa straordinaria coperta sarete finalmente in grado di dormire sogni tranquilli senza svegliarvi nel bel mezzo della notte per via delle temperature elevate.

La nascita della coperta HILU

Tutto inizia con la costruzione del tessuto: si scioglie la grafite in cristalli di grafene liquido attraverso un processo brevettato di filatura a umido. I cristalli liquidi vengono poi essiccati per creare fibre di grafene e intrecciati per creare la celebre coperta.

Come accennato in precedenza, quest’ultima ha la capacità di adattarsi alla temperatura corporea indipendentemente dalla stagione. Può persino termoregolare entrambi i lati di un letto in modo indipendente, mantenendo una metà fresca e l’altra calda in base alle preferenze. E’ necessario sottolineare che questa tecnologia cambia il modo in cui le fibre di grafene vengono intrecciate e ciò potrebbe portare alla produzione futura di celle solari sottili come un tessuto, oppure permettere la creazione di batterie e altri prodotti di natura diversa da quella attuale, più leggeri e versatili.