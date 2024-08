Non prenotare mai i tuoi viaggi su questi siti: ricaricano i prezzi del 130% | Hai pagato il tuo biglietto più del doppio ma non lo sai

Prenotazione viaggi: se lo fai su questi siti rischi di pagare molto di più, ecco come evitare di rimanere fregato.

La maggioranza delle persone ha ormai prenotato il proprio soggiorno, ma ci sono ancora molte famiglie, coppie o individui che sono alla ricerca di un’ultima offerta proposta dalle compagnie aeree oppure da hotel e b&b che vogliono svendere le ultime camere rimaste.

Sfortunatamente, talvolta, per la fretta di prenotare, non ci accorgiamo che alcuni metodi di prenotazione vanno totalmente contro l’utente e che basterebbe davvero poco per ottenere un prezzo migliore, ridotto anche di parecchi euro.

Questo avviene principalmente per quanto riguarda i viaggi in aereo: ci sono molte piattaforme che sono assai comode in quanto permettono di effettuare rapidamente i confronti tra tutte le compagnie che effettuano il volo di cui abbiamo necessità proprio quando ne abbiamo bisogno e a un prezzo apparentemente conveniente.

Una delle più utilizzate, ad esempio, è eDreams, una piattaforma che fornisce proprio questo tipo di servizio: dovremmo chiederci, però, come guadagnano queste piattaforme visto che poi l’utente dovrebbe pagare il volo erogato dalla compagnia aerea. In molti casi, infatti, si paga di più prenotando su siti del genere: ecco, quindi, come fare.

Il modo più efficiente per cercare e prenotare i nostri voli

Un’altra piattaforma che fornisce questo servizio di comparazione è eDreams, che però è stata pesantemente criticata dalla compagnia aerea low cost Ryanair. Ryanair definisce eDreams come la compagnia aerea pirata numero 1 nel sondaggio OTA che la compagnia low cost irlandese pubblica ogni mese.

Una persona di Ryanair ha affermato: “Questo mese abbiamo un nuovo Pirata OTA del mese poiché il nostro sondaggio di marzo ha smascherato eDreams come il più grande truffatore pirata OTA di marzo, che ha fatto pagare ai clienti ignari uno scandaloso 135% in più (23,50 €) per un posto prenotato che costa solo 10 € su Ryanair.com”, e non solo, anche Opodo continuerebbe a far pagare un sovrapprezzo per la registrazione dei bagagli.

La strategia vincente

Il consiglio, dunque, è quello di evitare di prenotare i voli sulle piattaforme di comparazione dei prezzi. Tra queste, comunque, una buona opzione è skyscanner: di conseguenza, la strategia migliore risiede nell’utilizzo di questa piattaforma.

Una volta individuati i voli che fanno al caso vostro su skyscanner, allora dirigetevi sui siti ufficiali delle compagnie aeree e acquistate i biglietti: in questo modo sarete sicuri di aver pagato il miglior prezzo disponibile senza tariffe aggiuntive.