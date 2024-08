I 7 alimenti che consumano ogni giorno i centenari giapponesi | Svelato il segreto della loro longevità

I giapponesi sono noti per avere uno stile di vita molto sano, che li porta a vivere fino a età avanzatissime. Il segreto di questa longevità è custodito soprattutto nell’alimentazione: ecco i 7 cibi che i giapponesi consumano di più.

Il Giappone è noto per avere una dieta particolarmente sana. Se ci pensate, i giapponesi consumano cibo prevalentemente ipocalorico, come pesce, riso e molti alimenti vegetali, come miso e spezie varie. Questo permette loro di mangiare tanto, ma comunque in modo sano, evitando di prendere peso. Se ci pensate, infatti, non si vedono molti giapponesi sovrappeso, anche se ovviamente il peso non è legato solo all’alimentazione.

I giapponesi, inoltre, sono un popolo molto “vecchio”, nel senso che ha un’età media superiore al resto del mondo. Qui infatti vivono tantissime persone che hanno superato i 100 anni di età. Nel 2023, dopo una statistica governativa, se ne contavano oltre 92.000.

Ma cosa mangiano le persone giapponesi per vivere così a lungo e così in salute? Ecco i sette cibi più consumati: sono semplici da reperire anche in Italia e sicuramente li conoscete già.

Giappone, lo stile di vita sano

I giapponesi seguono una dieta molto sana e leggera e praticano solitamente uno stile di vita abbastanza sano, se non contiamo alcuni problemi sociali molto seri (per esempio il rapporto con la vita lavorativa). Fin da piccoli, comunque, sono abituati a fare sport e a dedicarsi ad attività laboratoriali.

Importantissima per uno stile di vita sano è ovviamente l’alimentazione. In Giappone si consumano soprattutto sette alimenti. Ecco la lista e le proprietà di ognuno: per fortuna, sono facili da reperire anche qui in Italia. Se volete provare la dieta giapponese, dovete comprare questi cibi.

Giappone, i sette alimenti salutari più consumati

In Giappone si mangiano soprattutto verdure, che sono ricche di sostanze nutritive importantissime, come vitamine, minerali e antiossidanti che migliorano le attività cardiocircolatorie. Allo stesso modo si consuma anche molta frutta, che rafforza il sistema immunitario.

I giapponesi mangiano tantissimo riso integrale (preferito alla pasta), che aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Mangiano anche molto pesce, ricco di acidi grassi e omega 3. Questi alimenti sono spesso accompagnati dalla soia, ricca di proteine e fibre.

Infine, il popolo giapponese ama molto lo yogurt, ricca fonte di probiotici e come bevanda consuma tantissimo tè verde, ricco di antiossidanti. Questi alimenti costituiscono per la maggior parte la dieta tipica giapponese e contribuiscono a vivere di più.