Flipper Zero, la chiavetta degli hacker: tutto quello che ci puoi fare di legale e illegale

Il nuovo dispositivo digitale può essere utilizzato per eseguire numerose attività, incluse alcune sono al di fuori della legalità.

E’ arrivato il Flipper Zero, conosciuto anche come il Tamagotchi per gli hacker grazie alla sua invidiabile multifunzionalità. In effetti si tratta di uno strumento che permette di interagire con diversi tipi di segnali wireless ed è in grado anche di emulare chiavi, telecomandi e altri dispositivi elettronici.

Anche se a prima vista può sembrare poco più che un giocattolo e quindi relativamente innocuo, in realtà si può rivelare un gadget molto potente, soprattutto per i criminali informatici, le cui azioni, come sappiamo, risultano spesso illegali o al limite della legalità.

Infatti il Flipper Zero consente di esplorare e manipolare le onde invisibili che li circondano, e grazie a ciò è possibile eseguire una serie di azioni che mettono a repentaglio la nostra privacy. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consistono queste ultime.

Cosa si può fare con il Flipper Zero

Il Flipper Zero è stato soprannominato il Tamagotchi per gli hacker perché presenta un animale domestico virtuale incorporato che reagisce alle azioni dell’utente. Questo strumento può essere utilizzato per imparare a conoscere il funzionamento della tecnologia e per sperimentare in modo creativo.

Per, come accennato in precedenza, con il suddetto c’è il rischio che qualche persona lo possa sfruttare per commettere attività illecite o eticamente scorrette. Per esempio, il Flipper Zero si può usare come telecomando universale: ha una vasta collezione di codici a infrarossi che può inviare a diversi dispositivi elettronici senza bisogno di avere il telecomando originale. Si ha la possibilità anche di clonare le credenziali di una carta di accesso, come le chiavi di una camera d’albergo.

Attenzione alle attività illegali realizzate con il Flipper Zero

Il Flipper Zero permette anche di leggere le informazioni della carta di credito, come il nome e la data di scadenza. Non solo, è in grado di manipolare i cellulari: sfruttando una vulnerabilità del protocollo Bluetooth si possono inviare messaggi di massa a telefoni che si trovano in prossimità.

Il dispositivo sopracitato inoltre può interagire con diversi dispositivi di sicurezza, incluso l’apriporta del garage. Quest’ultimo inoltre è capace di suonare il campanello di qualsiasi casa, soprattutto se si ha a che fare con campanelli wireless. Per finire, il Flipper Zero esplora l’ambiente circostante: viene utilizzato per misurare la potenza delle reti WiFi, testare il funzionamento di dispositivi e verificarne il livello di sicurezza. Quindi, si tratta di uno strumento versatile che può essere usato per il bene o per il male.