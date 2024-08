Lattina di birra ghiacciata in 1 minuto: il segreto è in questo apparecchio grande come un tostapane | Tecnologia del futuro

Vorresti avere in casa birra e altre bevande sempre fresche? Allora dovresti proprio comprare questo elettrodomestico: è semplicissimo da usare, è economico e occupa poco spazio. Per l’estate è perfetto.

Sai quando arriva quel momento della giornata in cui desidereresti proprio una bella birra ghiacciata? Ma magari ti sei dimenticato di mettere la birra (o qualsiasi altra bevanda) in freezer e quindi devi aspettare prima di berle? Ebbene, la tecnologia si è evoluta e ora esiste un elettrodomestico perfetto per raffreddare in breve tempo tutte le bevande.

Ormai, infatti, è arrivata l’estate e le temperature raggiungono cifre da record: è impensabile non avere una bevanda ghiacciata già pronta da aprire e bere subito.

Per questo, Amazon può essere d’aiuto: sul sito puoi acquistare Cooper Cooler, un mini refrigeratore per bottiglie, che costa pochissimo. Non solo: è grande appena quanto un tostapane, quindi occuperà anche poco spazio nella tua cucina. Ecco tutte le sue caratteristiche.



Birra ghiacciata, raffreddala con Cooper Cooler

Cooper Cooler è un piccolo refrigeratore a basso costo che serve per raffreddare in poco più di un minuto le bottiglie o le lattine di qualsiasi bevanda: non solo alcolici come birra o vino, ma anche bevande analcoliche come per esempio Coca cola o Fanta.

Per raffreddare una bottiglia impiega 4 minuti, per raffreddare una lattina impiega invece solo 1 minuto. Inoltre, funziona solo con acqua e ghiaccio (e ovviamente una presa elettrica), ha una garanzia di 3 anni ed è il refrigeratore più veloce presente sul mercato. Eccolo all’azione: usarlo è semplicissimo e impiega davvero pochissimo tempo.

Birra ghiacciata, bevande fredde in pochi minuti con Cooper Cooler

Vuoi una bevanda fresca in pochi minuti senza uscire di casa? Prova a raffreddarla con Cooper Cooler. Utilizzarlo è facilissimo. Per prima cosa, occorre caricare il macchinario con dei cubetti di ghiaccio e dell’acqua. Poi, bisogna inserire la lattina o la bottiglia della bevanda che desideri raffreddare nell’apposito spazio, assicurandoti che sia a contatto con l’acqua e il ghiaccio. Poi seleziona il programma e clicca “play”.

Vedrai che la bottiglia o la lattina inizierà a girare e, sfruttando l’energia cinetica, si raffredderà in pochi minuti. Si possono inserire anche bottiglie di vetro, senza preoccuparsi che possano rompersi.

Il mini refrigeratore Cooper Cooler si può comprare online, precisamente su Amazon, dove è già diventato un best seller. Questo elettrodomestico è grande circa come un tostapane e costa 106,99 euro: un prezzo basso per raffreddare le tue estati afose.