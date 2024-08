Vacanze da re a 40€ al giorno: il prossimo anno prenota qui | Il low cost da nababbi

Hai già deciso dove andare in vacanza? Lo sapevi che ci sono alcun mete bellissime che costano solo 40 euro al giorno? Ecco dove dovresti prenotare l’anno prossimo.

Finalmente l’estate è arrivata e già molte famiglie sono partite per le vacanze. Tu hai già scelto dove andare? Se hai già scelto oppure non lo hai ancora fatto, dovresti proprio dare un’occhiata a questa lista di mete stupende ma low cost. Puoi prenotare per questa vacanza oppure per l’anno prossimo, se hai già deciso cosa fare questa estate.

A volte si tende a pensare che una meta poco conosciuta sia anche poco bella, oppure che una meta poco costosa non abbia niente da offrire. In realtà (e per fortuna!) non è sempre così e ci sono tantissimi posti da scoprire che non solo sono bellissimi ma costano anche molto poco.

Se hai un budget limitato, infatti, puoi tenere d’occhio questi luoghi: abbiamo calcolato che qui si spende circa 40 euro al giorno, anche nei periodi più richiesti dell’anno. Che aspetti? Prenota subito in questi Paesi e scopri luoghi nuovi e magici (ed economici).

Vacanze da 40 euro al giorno: le mete in Europa

Se vuoi restare in Europa, uno dei luoghi più magici ma che spesso viene dimenticato è la Slovacchia. La Slovacchia nasconde dei paesaggi bellissimi, nonché una storia molto interessante. Inoltre, in estate è molto fresca rispetto ad altre zone europee e vanta tra le sue specialità la ottima birra e ottimi stufati di carne.

Sempre in Europa, un’altra meta imperdibile e molto economica è l’Albania, che si può raggiungere in aereo o in macchina, oppure velocemente in traghetto, se si parte dalle coste pugliesi. L’Albania vanta non solo una cultura ricca, ma anche spiagge stupende e ottimo cibo.

Vacanze da 40 euro al giorno: le mete fuori dall’Europa

Se invece hai intenzione di partire per una meta più lontana, fuori dall’Europa, allora dovresti provare l’Asia. Qui, uno dei Paesi più economici ma più interessanti da visitare è senza dubbio il Laos. Negli ultimi anni, anche il Laos è diventato molto turistico e quindi qui troverai tantissime attrazioni per i turisti, ma anche prezzi bassi e ottimo cibo. Inoltre, è un Paese ricco di storia.

Infine, un’altra zona che viene spesso trascurata è l’Armenia. Quante persone conoscete che sono state in Armenia? Probabilmente poche o forse addirittura zero. L’Armenia è fresca in estate, vanta luoghi stupendi come monasteri e scenari naturali e ha costi della vita bassissimi.