Non fare per nessuna ragione benzina lungo questa autostrada: entri nell’area di servizio per fare il pieno ed esci povero

Stai pensando di partire in macchina per le vacanze? Pensaci bene, perché i prezzi della benzina sono altissimi: soprattutto in questa autostrada italiana.

Finalmente è estate e già molti italiani sono partiti per le vacanze. C’è chi preferisce muoversi in aereo, chi in treno, chi in moto, chi in nave o in traghetto e, infine, chi decide di prendere l’auto. A molti, infatti, piace portare l’auto in vacanza per raggiungere la meta d’arrivo ed essere poi più comodi per gli spostamenti. Addirittura, c’è chi parte proprio per un viaggio on the road.

Purtroppo, però, già da alcuni anni si sente parlare dell’aumento dei prezzi della benzina. I costi sono sempre più alti, soprattutto da quando è stata dichiarata l’emergenza in seguito alle guerre all’estero.

Non è diventato poi così raro trovare distributori sparsi per l’Italia dove la benzina arriva a costare anche 2 euro al litro e senza neanche dover andare in autogrill. Per questo, se dovete fare un pieno, inizia a informarti su quali distributori scegliere e quali evitare a tutti i costi.

Benzina, quali distributori evitare in autostrada: quasi 2,60 euro al litro

Per fortuna, ci sono diversi siti e app che indicano agli automobilisti quali distributori sul percorso è meglio evitare perché hanno prezzi troppo cari. Se tuttavia questi non bastassero, una recente indagine di Codacons ha individuato quali autostrade hanno i distributori dove la benzina raggiunge costi spaventosi.

In autostrada, il distributore più costoso di tutti è quello sulla tratta A21 Piacenza – Brescia. Qui, infatti, la benzina arriva a costare quasi 2 euro e 60 centesimi al litro: per la precisione, 2,549 euro al litro. Se arrotondiamo per eccesso, sono quasi 3 euro al litro, un prezzo decisamente alto, se non folle addirittura.

E, invece, se stiamo viaggiando in città, quali distributori è meglio superare? L’indagine ha indicato anche quelli.

Benzina, quali distributori evitare in città: 2,50 al litro

Il Codacons ha allargato la ricerca anche nei distributori delle città, scoprendo che il posto peggiore dove rifornirsi di benzina è Benevento. Qui, infatti, i distributori hanno costi altissimi, dove la benzina ha un prezzo di circa 2,50 euro al litro, non troppo distante dai prezzi dell’autostrada tra la Lombardia e l’Emilia Romagna.

Ma non finisce qui. Altre province italiane molto care a livello di benzina sono Nuoro, Bolzano e Crotone. Per fortuna, però, ci sono alcune città dove i costi si abbassano. Si risparmia così a Sondrio, Biella e Ancona. Fai attenzione a dove scegli di fare il pieno.