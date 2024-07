Hai sempre lavato i denti nei momenti sbagliati | Ecco perché ti vengono le carie anche se ti prendi cura di loro

Lo sapevi che ci sono momenti migliori di altri per lavarsi i denti? Altrimenti, si rischia di avere le carie nonostante l’igiene orale regolare.

Siamo stati abituati a sapere che bisogna lavarsi i denti almeno due volte al giorni, se tre meglio: dopo la colazione, dopo il pranzo e dopo la cena, poco prima di andare a letto. Questo perché se non ci laviamo i denti, rischiamo che i residui di cibo rimangano attaccati a loro o in generale rimangano in bocca anche per parecchio tempo dopo aver mangiato e questo, a lungo andare, potrebbe portare a dei danni.

Lavare frequentemente i denti, quindi, è fondamentale per una corretta igiene orale. Lavando spesso i denti, infatti, si evitano problemi fastidiosi come l’insorgere di carie e tartaro, anche se questi fattori non dipendono sempre dalla frequenza del lavaggio dei denti. Anche avere una saliva particolarmente acida, per esempio, può portare alla formazione di carie, nonostante un’igiene orale corretta.

Di solito, si dice che i denti vanno lavati dopo i pasti, ma in realtà non è sempre così. Secondo alcuni esperti, infatti, l’ideale sarebbe lavarli prima di mangiare, soprattutto al mattino.

Lavarsi i denti prima o dopo i pasti? Per alcuni è meglio prima

Secondo alcuni dentisti, sarebbe meglio lavarsi i denti dopo tutti i pasti, tranne uno: la colazione. Alcuni dentisti infatti sostengono che lavare i denti appena svegli, prima di fare colazione, sia la soluzione migliore. Questo perché durante la notte si formano nella nostra bocca centinaia di batteri, che è bene eliminare appena svegli con l’aiuto di spazzolino e di un dentifricio al fluoro. Questi batteri, infatti, potrebbero portare alla formazione di tartaro.

Per questo, alcuni dentisti suggeriscono di lavarsi i denti al mattino appena svegli, ancora prima di fare colazione. Tuttavia, non c’è una regola fissa perché anche lavarli dopo la colazione va bene, in modo da rimuovere i residui di cibo. Ma quanto dopo?

Lavarsi i denti dopo i pasti: quanto tempo aspettare?

Se decidi di lavare i denti dopo la colazione, considera che dovresti aspettare almeno mezz’ora prima di prendere spazzolino e dentifricio. Questo perché esistono alcuni alimenti, come caffè e succhi di frutta, che vanno a indebolire lo smalto dei denti. Se utilizziamo lo spazzolino quando lo smalto è debole, rischiamo di rimuoverlo proprio spazzolandoci i denti. Anche il fluoro del dentifricio può risultare troppo aggressivo in questi casi.

Per questo ricorda: o lavi i denti prima di colazione, o dopo colazione ma dopo aver aspettato almeno trenta minuti.