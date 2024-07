Un ragazzo ha scoperto un modo per mangiare gratis da McDonald’s sfruttando Chat GPT e l’intelligenza artificiale. Ecco il piano che ha elaborato.

Da qualche anno l’intelligenza artificiale è diventato uno degli argomenti più dibattuti nel campo dell’informatica, ma anche del marketing e in generale nel mondo del lavoro. In molti, infatti, stanno utilizzando da tempo strumenti come Chat GPT per alleggerire il peso delle proprie mansioni lavorative, chiedendo all’AI di scrivere testi, fare analisi o risolvere calcoli e problemi.

Di recente, ha fatto molto scalpore il caso di un ragazzo inglese molto giovane che ha deciso di sfruttare Chat GPT per trovare un modo per mangiare gratis nel suo fast food preferito, ovvero McDonald’s. Il trucco che ha ideato è tanto semplice quanto geniale e, soprattutto, ha avuto successo e ha permesso al ragazzo di mangiare gratis per mesi e mesi prima che la catena si accorgesse dell’imbroglio.

Il ragazzo, per prima cosa, ha recuperato centinaia di scontrini che i clienti buttavano dopo aver acquistato da McDonald’s e dopo si è messo al lavoro con l’intelligenza artificiale per creare delle finte recensioni negative.

McDonald’s, il trucco di Chat GPT per mangiare gratis

Il ragazzo ha raccolto tutti gli scontrini. Gli scontrini riportano un codice QR che i clienti possono scansionare e poi usare per lasciare una recensione sul sito di McDonald’s. Il ragazzo ha chiesto a Chat GPT di scrivere circo 200 recensioni negative false, usando sempre gli stessi toni e lo stesso stile, in modo che sembrassero provenire sempre dalla stessa persona. Ogni recensione era composta da circa 1.200 caratteri.

Infine, il ragazzo ha scansionato tutti i codici e ha inserito le recensioni sul sito. La catena di fast food vedendo così tanti commenti negativi provenire sempre da quello che sembrava lo stesso cliente, ha deciso di consolarlo regalandogli centinaia di coupon da poter usare in ogni ristorante della catena, nonché diversi prodotti in omaggio.

McDonald’s e Chat GPT, come mangiare gratis per mesi

Lo staff di McDonald’s non si è accorto che le recensioni erano state scritte da un’intelligenza artificiale e che quindi erano false e così ha regalato coupon al ragazzo per un valore di migliaia di dollari. Il ragazzo ne ha approfittato e ha potuto mangiare da McDonald’s per mesi, prima che la multinazionale se ne accorgesse.

Per McDonald’s non è stato un grave danno economico e sembra che non ci siano state conseguenze per il ragazzo che ha ideato il trucco.