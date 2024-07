Insonnia: se sei un caso disperato prova il metodo 4-7-8: ti addormenterai in 60 secondi di orologio

Difficoltà ad addormentarti? Nessun problema: prova il nuovo metodo rivoluzionario che ti permetterà di cadere tra le braccia di Morfeo in pochi secondi.

Ci sono diversi motivi per i quali non riusciamo a dormire. Magari si soffre di insonnia cronica, oppure ci si trova semplicemente in un periodo caratterizzato da forte stress e ansia. A prescindere dalla causa, il problema rimane sempre lo stesso e consiste nella difficoltà ad addormentarsi.

Ma la soluzione potrebbe essere più semplice di ciò che si pensa. Avete mai sentito parlare del metodo 4-7-8? Negli ultimi anni ha raggiunto grande popolarità, soprattutto grazie ai social, dove il suo ideatore, Andrew Weil ha deciso di svelare questa straordinaria tecnica.

Anche se quest’ultima è stata introdotta per la prima volta negli anni ’80, solo ora milioni di persone hanno avuto modo di conoscerla e sperimentarla. Ma scopriamo più esattamente in cosa consiste questa tecnica, che può letteralmente cambiare per sempre la vostra vita.

Alla scoperta del metodo 4-7-8

Come si può dedurre dal nome, la tecnica consiste nell’inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi e poi espirare per 8 secondi emettendo un suono simile a un fischio che avviene posizionando la lingua dietro i denti anteriori. Se si ripete questa procedimento per almeno quattro volte, una persona dovrebbe idealmente sentire un senso di calma, che gli permette finalmente di dormire.

Secondo Andrew Weil, creatore di questa tecnica, dopo averla praticata per sei o otto settimane “si verifica un vero e proprio cambiamento nell’equilibrio tra il sistema nervoso parasimpatico e quello simpatico, con conseguente riduzione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, miglioramento della digestione e della circolazione”.

Una connessione tra la respirazione e il corpo

La tecnica 4-7-8 deriva in realtà dalla respirazione yogica, che include centinaia di altre tecniche diverse per controllare il respiro. Tutte queste però promuovono la salute o la consapevolezza in vari modi. Nello specifico, questo metodo è l’opposto del tipo di respirazione che si fa quando si è stressati. Infatti in questa situazione si tende a fare molti respiri brevi e veloci, respirando dal petto, mentre la tecnica 4-7-8 porta le persone a respirare dalla pancia e dal diaframma.

Quest’ultima presenta numerose risposte fisiologiche positive, tra cui il miglioramento delle funzioni cognitive e la riduzione dei livelli di cortisolo, o stress, oltre a una migliore qualità della vita. Può sembrare strano che qualcosa di così semplice come la respirazione possa avere un effetto così importante sulla salute, ma la connessione tra il respiro e il sistema nervoso parasimpatico è probabilmente il motivo per cui questa pratica apporta così tanti benefici per la salute.