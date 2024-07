Patatine fritte per soli adulti: 14 ragazzini le provano e finiscono all’ospedale

Alcuni adolescenti hanno provato ad assaggiare delle patatine fritte sulla cui confezione c’era scritto esplicitamente che erano solo per over 18. Quattordici di loro sono stati ricoverati.

Senza dubbio, le patatine fritte sono tra gli alimenti preferiti dagli adolescenti, ma non solo. Anche gli adulti spesso non riescono a resistere a questo alimento tipico dello street food, anche se bisogna ammettere che non è il più salutare di tutti. Si tratta, infatti, di un cibo che spesso si trova nei fast food, come accompagnamento di hamburger e panini vari.

Esistono diversi tipi di patatine e si sa che le patate sono tra gli ortaggi più versatili in cucina: possono essere cotte al forno, bollite per creare purè, oppure semplicemente tagliate e fritte. Allo stesso modo esistono centinaia di varianti di patatine, sia fritte sia nei sacchetti, ognuna a un gusto diverso.

Negli ultimi tempi ha fatto molto scalpore il caso di un gruppo di ragazzini che è finito in ospedale dopo aver assaggiato un tipo di patatine “proibito”. Sul pacchetto, infatti, c’era scritto chiaramente che erano riservate ai soli maggiorenni e questi adolescenti non lo erano.

Patatine per soli adulti: 14 adolescenti finiscono in ospedale

Il caso delle patatine per soli adulti è accaduto in Giappone. Qui dei ragazzi tra i 14 e i 15 anni hanno deciso di provare ad assaggiare una particolare tipologia di patatine, che sulla confezione portavano la dicitura “solo per over 18”. Come mai la necessità di aggiungere un avvertimento simile?

L’avvertimento era stato aggiunto perché si trattava di un tipo di patatine molto piccante, ideate dall’azienda giapponese Isoyama Shoji, specializzata in snack. In queste patatine, infatti, era stata aggiunta la “jolokia“, una tra le spezie più piccanti al mondo, conosciuta anche come “Ghost Chile”.

Patatine per soli adulti troppo piccanti, che cos’è il Ghost Chile

Il Ghost Chile è un particolare peperoncino che è 200 volte più piccante del tabasco. Trenta studenti giapponesi hanno deciso di assaggiare lo stesso queste patatine particolarmente piccanti e ben 14 di loro sono stati ricoverati in ospedale in preda a bruciori di stomaco e alla bocca.

Ma cosa c’entra l’età con la sopportazione del piccante? Secondo SoraNews24, quando si decide di mangiare un cibo piccante, anche l’età è un fattore determinante. Mangiare cibo troppo piccante può provocare sanguinamenti interni allo stomaco e con l’età le mucose e i vasi sanguigni diventano più resistenti. Quindi, un bambino o un adolescente non dovrebbe mangiare cibo troppo piccante, se non vuole avere problemi di salute.