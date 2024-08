WhatsApp, ecco come fanno gli hacker a clonare il tuo numero di telefono per rubarti l’account

Ormai in tantissimi provano ad hackerare WhatsApp e qualcuno riesce nell’impresa. Ecco come possono clonarti il numero e rubarti l’account.

Oggi, almeno in Europa, WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare. WhatsApp permette di inviare messaggi testuali e note vocali immediatamente, nonché anche media vari, come foto, video, audio, sticker e gif. L’app esiste da una decina d’anni e oggi è impensabile immaginare un mondo dove la comunicazione è ancora tenuta viva da altri metodi, come per esempio i vecchi SMS.

WhatsApp per funzionare sfrutta la rete Internet, quindi non può essere utilizzata offline se non si ha una connessione almeno Wifi. Dato che sfrutta i dati mobili, è spesso il bersaglio preferito degli hacker più esperti, che cercano spesso di truffare le persone, rubando loro il numero o in generale altri dati sensibili tramite delle truffe.

In particolare, alcuni hacker sono capaci di clonare il tuo numero di telefono e quindi rubare il tuo profilo WhatsApp senza neanche che tu te ne accorga. Ecco come fanno.

WhatsApp, come gli hacker clonano il numero di telefono

Ci sono diversi modi per impadronirsi illegalmente di un account WhatsApp. Uno di questi consiste nella clonazione del numero di telefono. I criminali, infatti, utilizzano dei trucchi per convincere le persone a diffondere certe informazioni personali e le usano per poi clonare il numero, quindi un’altra SIM identica, e usarlo per accedere a WhatsApp. Come si sa, infatti, ogni account deve avere per forza un solo numero e può essere utilizzato su un solo dispositivo mobile (a meno che non si stia usando WhatsApp Web).

Per clonare il tuo numero, gli hacker manipolano le informazioni che gli operatori telefonici usano per autenticare gli utenti sulla propria rete. Una volta clonato il numero, creano un nuovo account su un nuovo telefono e così il vero proprietario non potrà più usare il vecchio. Non solo: il ladro avrà accesso a tutte le chat.

WhatsApp, tutti i metodi per evitare le truffe degli hacker

Ma come fanno gli hacker a entrare in possesso di queste informazioni riservate e dati sensibili degli utenti, prima di clonare il numero o scambiare la SIM? Utilizzano metodi semplici ma che funzionano, come email o messaggi di phishing.

Attraverso queste comunicazioni, gli hacker si spacciano per qualcun altro (il tuo operatore telefonico) per esempio e ti spinge a rivelare informazioni riservate a voce, oppure a cliccare su link sospetti. Per questo, non cliccare mai su link che appaiono su messaggi o email strane (guarda sempre bene il mittente) e non rivelare mai nulla per telefono.