Trucco dei sacchetti di stagnola: mettici dentro questo mix di ingredienti e scaccerai formiche e altri insetti dalla tua dispensa

Trovi spesso farfalle, formiche e altri insetti fastidiosi nella tua dispensa? Prova questo metodo dei sacchetti di carta stagnola. Servono solo pochissimi ingredienti, sono anche economici

Quando fa caldo, soprattutto quindi in estate, può capitare di ritrovarsi insetti svolazzanti per casa, come moscerini o farfalle. Spesso ci si domanda da dove provengano e ci si accorge che si trovano quasi sempre dove c’è del cibo, quindi vicino alla dispensa.

Per quanto questi insetti non siano pericolosi, possono essere molto fastidiosi e si cerca sempre un metodo per tenerli lontani.

Se preferisci usare un metodo perfettamente naturale e non invasivo, allora puoi provare il trucco dei sacchetti di carta stagnola. Devi solo costruire dei sacchetti di carta stagnola con questi ingredienti naturali e che si trovano facilmente in casa o al supermercato.

Sacchetti di carta stagnola per allontanare gli insetti dal cibo

Costruire questi sacchetti di carta stagnola è facilissimo. Innanzitutto servono ovviamente dei fogli di carta stagnola o di alluminio.

Taglia una piccola parte e poi inserisci questi ingredienti tutti insieme. Ti servono del caffè in polvere, dei chiodi di garofano, una foglia di alloro e del pepe nero.

Apri il foglio di alluminio, aggiungi questi ingredienti, (ricordati di rompere la foglia di allora secca in tanti piccoli pezzi), e richiudi il sacchetto piegando gli angoli del foglio. Poi, fai tanti piccoli buchi sulla superficie con uno stuzzicadenti, in modo da far fuoriuscire l’odore di questi componenti. Ora riponi il sacchetto di carta stagnola pieno nella tua dispensa.

Nel giro di pochi giorni ti accorgerai che gli animaletti come formiche e farfalline non compariranno più.

Sacchetti di carta stagnola, il mix di ingredienti che allontana formiche e farfalle dal cibo

Questo mix di odori, tra caffè, alloro, pepe e garofano, risulta particolarmente fastidioso a insetti come formiche e farfalline del cibo, insetti che si trovano spesso in luoghi chiusi dove si ripone il cibo, come appunto credenze e ripostigli.

Grazie ai buchi fatti sulla superficie del sacchetto, l’odore si diffonderà per tutto l’ambiente chiuso e questi insetti staranno alla larga dal tuo cibo.

Si tratta di un metodo molto semplice e naturale per risolvere un problema molto fastidioso, che si verifica spesso in estate. Smetti di comprare repellenti costosi e inquinanti e prova questo trucco con i fogli di carta stagnola. Quando ti accorgi che l’effetto sta svanendo, non preoccuparti. Basta preparare un altro sacchetto seguendo sempre lo stesso procedimento.