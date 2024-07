Le 3 pessime abitudini che tutti abbiamo in bagno | Sono super antigeniche ma ci caschiamo sempre

Alcune azioni che compiamo spesso in bagno sono in realtà potenzialmente dannose per la salute: si tratta di abitudini diffusissime.

Mentre in precedenza il bagno era considerato un luogo per lavarsi ed espletare i propri bisogno corporei, da diversi decenni questo ambiente ha assunto delle connotazioni anche molti diverse e ha iniziato a essere associato al relax e al tempo dedicato a sé.

Basti pensare, ad esempio, a tutte le foto che soprattutto intorno al 2010 venivano scattate proprio in bagno, davanti allo specchio, oppure alla pratica della skincare che oggi ha preso piene più che mai che vede procedimenti di pulizia e idratazione della pelle che durano anche molto tempo e vengono spesso portati avanti proprio davanti allo specchio del bagno.

Ciò a cui, spesso, non pensiamo, però, è che ci sono alcune abitudini che si stanno diffondendo che in realtà non sono esattamente igieniche: non si tratta affatto di una questione di sporcizia o negligenza, semplicemente di ignoranza, nella maggior parte dei casi.

La dottoressa Carlotta Castagneris ha divulgato un video su Instagram in cui passa in rassegna tutte queste cattive abitudini e approfondisce i motivi per i quali sarebbe meglio eliminarle.

Qualche raccomandazione da parte della dottoressa

La prima raccomandazione riguarda i bagni pubblici. Ovviamente sarebbe sempre preferibile andare in bagno in luoghi puliti, ma questo non sempre è possibile quando si è fuori casa visto che sono molti i bagni pubblici che non vengono puliti a dovere o abbastanza frequentemente.

La dottoressa raccomanda di non asciugarsi o pulirsi mai le parti intime con la carta igienica presente nei bagni pubblici: la carta presente potrebbe essere caduta a terra oppure conservata male, pertanto è sempre meglio munirsi di propri fazzoletti non dimenticando mai di portarne un pacchetto con sé.

Altre due abitudini da evitare: non le immagineresti

Nel video la dottoressa Castagneris prosegue raccomandando di non tirare mai l’acqua del water lasciando la tavoletta alzata: infatti c’è la possibilità che i batteri contenuti nell’acqua sporca che stiamo scaricando si spargano per tutto l’ambiente.

Infine, l’esperta raccomanda di cambiare spesso gli asciugamani in bagno: quelli dell’igiene intima andrebbero cambiati persino tutti i giorni secondo la dottoressa, quelli utilizzati per viso e mani ogni tre giorni, mentre quelli per la doccia (anche gli accappatoi) dopo 3 utilizzi. Da oggi puoi mettere in pratica tutti i consigli per utilizzare il bagno nel modo più igienico possibile.