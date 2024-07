Come evitare una bella intossicazione alimentare con il trucco della moneta: funziona al 100% e ti salva da una notte all’ospedale

Stai per partire per le vacanze? Allora devi assolutamente provare il trucco della moneta per non rischiare un’intossicazione alimentare al tuo ritorno.

Finalmente è estate e anche le ferie stanno per iniziare (oppure sono già iniziate per i più fortunati). Se non sei ancora partito, allora devi assolutamente provare il trucco della moneta per evitare di avere brutte sorprese una volta che sarai rientrato a casa.

Questo trucco infatti è semplicissimo da mettere in pratica ma è anche utilissimo perché ti eviterà anche problemi di salute in futuro.

Si tratta di un modo molto semplice per capire se il cibo che hai in frigorifero è ancora buono, senza doverlo mangiare. Ecco come si fa: servono solo una moneta, un bicchiere e dell’acqua.

Trucco della moneta, come evitare una intossicazione alimentare

Stai per partire per le meritate vacanze? Sei preoccupato che durante la tua assenza potrebbero accadere degli inconvenienti nel tuo appartamento, inconvenienti di cui però sarebbe difficile accorgersi anche una volta tornato a casa?

Con il trucco della moneta puoi scoprire facilmente se durante la tua assenza c’è stato un black out e la corrente è andata via per più o meno tempo.

In genere, non è un vero problema, ma potrebbe diventarlo nel caso avessi lasciato del cibo, come carne o pesce, nel freezer prima di partire. In caso di black out, infatti, il freezer smette di funzionare e se passa troppo tempo il cibo potrebbe scongelarsi, per poi ricongelarsi una volta che sarà tornata. Questo è pericolosissimo per la salute.

Trucco della moneta, come scoprire se il cibo in freezer è ancora buono

Prima di partire per le vacanze, fai così. Prendi un bicchiere di plastica, riempilo d’acqua e mettilo in freezer e lascialo congelare. Una volta che l’acqua sarà diventata ghiaccio, tirarlo fuori e appoggia una qualsiasi moneta sulla superficie. A questo punto, rimetti tutto in freezer e parti serenamente per le tue vacanze.

Al tuo ritorno, apri il freezer e controlla la situazione. Se la moneta è ancora perfettamente in superficie, allora è tutto ok. Se invece appare sprofondata e sommersa dal ghiaccio, allora significa che durante la tua assenza è mancata la corrente. A seconda della posizione della profondità della moneta, puoi intuire se per molto o poco tempo.

Se la moneta è sprofondata, allora c’è stato un black out. Il freezer si è spento e le cose al suo interno si sono scongelate, per poi ricongelarsi una volta tornata l’elettricità. Non consumare quel cibo, potrebbe essere pericoloso.