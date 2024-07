Il segreto per un abbronzatura super rapida e intensa: è tutta questione di ‘riflessi’

L’estate è arrivata e vuoi abbronzarti? Qualche trucco c’è, ma è importante anche fare attenzione. Ecco come sfruttare al meglio i raggi solari.

L’estate è finalmente arrivata e già in molti sono partiti per le vacanze. Quando si va finalmente in vacanza, uno degli obiettivi principali delle persone è ottenere una bella abbronzatura, Che duri per diverse settimane fino al rientro a casa.

In molti sognano l’abbronzatura perfetta, ma purtroppo ancora oggi c’è molta disinformazione. In molti infatti tendono a sottovalutare la pericolosità del sole, ovvero un’esposizione prolungata ed esagerata ai raggi scolari.

Un’esposizione di questo tipi ai raggi del sole infatti può causare diversi danni al corpo, in particolare alla pelle. Non solo scottature più o meno profonde, ma anche malattie più gravi come tumori. Per questo quando ci si abbronza bisogna sempre fare molta attenzione e seguire delle regole. Per esempio, lo sapevi che anche l’acqua può essere un fattore che aumenta l’abbronzatura? Ecco cosa succede quando il sole colpisce l’acqua e come funzionano i riflessi.

Abbronzatura, attenzione ai riflessi dal sole all’acqua

Spesso si sente dire che stare nell’acqua durante l’esposizione aiuta ad abbronzarsi di più. In parte è vero. I raggi del sole, infatti, penetrano nell’acqua e colpiscono le zone immerse, quindi si abbronzano. Inoltre, il corpo è caldo e in acqua rilascia calore e ci dà quindi una sensazione di freschezza.

Tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione alle parti del corpo che rimangono fuori dall’acqua. Queste infatti vengono colpite dal sole due volte: sia tramite i raggi diretti, sia tramite quelli che vengono riflessi dalla superficie dell’acqua. In questo modo il corpo viene sottoposto a una doppia esposizione e in questo modo, sì, è vero che ci si abbronza, ma ci si può anche scottare facilmente. Per questo è meglio seguire alcune semplici regole.

Abbronzatura, le regole per un abbronzarsi in modo sano

Per tutti questi motivi è fondamentale applicare una protezione solare alta quando ci si espone al sole, anche se ci si vuole abbronzare.

La protezione di solito dura un paio d’ore, non di più, e quindi è bene spalmare la crema ogni due ore almeno, nonché ogni volta che ci si fa il bagno. Nessuna crema, infatti, resiste davvero all’acqua, almeno non per troppo tempo.

Inoltre, è importante non esporsi tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio perché la luce è troppo intensa e più che abbronzarsi si rischia di scottarsi. L’ideale è esporsi alla mattina o dopo le cinque del pomeriggio.