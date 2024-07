Non staccare dalla presa di corrente questi 3 apparecchi: quando vai in vacanza dovrai lasciarli accesi, ti spiego il motivo

Se non volete rischiare di gettarli via, ci sono tre dispositivi casalinghi che dovreste sempre lasciare attaccati alla presa di corrente.

I forti rincari sulle bollette hanno portato milioni di italiani a trovare soluzioni di ogni genere per migliorare la propria efficienza energetica cercando di risparmiare qualche soldino. Molti hanno per esempio optato per la riduzione o lo spegnimento di alcuni apparecchi elettronici.

Ce ne sono però tre che non dovreste mai staccare dalla presa di corrente. Proprio così perché questa azione potrebbe severamente danneggiare il loro funzionamento. Quindi non solo non avrete risolto nulla in termini economici, anzi rischiate di incrementare la vostra spesa dovendo acquistare dei nuovi modelli.

Anche se è una reazione normalissima quella di staccare la spina quando non si utilizzano determinati oggetti, ce ne sono alcuni che non dovrebbero essere scollegati in alcun caso dalla rete elettrica. Ma scopriamo più nel dettaglio quali sono i dispositivi in questione.

Apparecchi da non scollegare mai dalla presa elettrica

I tre dispositivi in esame quest’oggi sono relativamente comuni nelle case degli italiani ma pochi sono a conoscenza della loro fragilità, soprattutto quando si va a staccarli dalla presa di corrente. Così facendo infatti si rischia grosso. Cominciamo dalla stampante a getto d’inchiostro, ormai estremamente diffusa, non solo tra i privati ma ovviamente anche nei luoghi di lavoro pubblici. Nonostante possa sembrare un dispositivo insignificante in termini di consumo energetico, scollegarla in modo errato può creare seri problemi nel suo funzionamento.

Quando viene spenta in modo tradizionale, ovvero cliccando il pulsante di accensione, la testina di stampa entra in una posizione di riposo che la protegge e riduce al minimo il consumo di inchiostro. Ma se la stampante viene scollegata senza eseguire il normale processo di spegnimento, la testina di stampa non passa in questa posizione di sicurezza. Questo significa che al momento della riaccensione, l’apparecchio presume che la testina di stampa sia rimasta inattiva per molto tempo ed esegue un ciclo di pulizia intensivo che consuma una notevole quantità di inchiostro.

TV OLED

Un altro dispositivo che si consiglia di lasciare sempre collegato alla presa di corrente è il televisore OLED (Organic Light Emitting Diode), caratterizzato generalmente da una qualità d’immagine superiore. Ma ciò richiede anche un’attenzione maggiore in termini di alimentazione. Dato che presenta dei processi di manutenzione interna che vengono eseguiti in modalità standby, quando si va a scollegare una tv OLED questi processi rischiano di interrompersi. Questo può causare una serie di problemi, tra cui l’usura prematura dei pixel o la comparsa di macchie sullo schermo.

Infine, il terzo apparecchio che dovreste sempre tenere collegato alla presa di corrente è il router, diventato ormai indispensabile per mantenere la connessione a Internet. Proprio per questa ragione è dispositivo progettato per funzionare ininterrottamente. Anche se può sembrare una buona idea spegnere il router di notte per risparmiare energia, ciò può causare problemi se altri dispositivi si affidano ad esso per funzionare. Come se non bastasse, la riaccensione del router può causare problemi di connettività che richiedono tempo e fatica per essere risolti. È quindi meglio tenerlo acceso, soprattutto se vi sono collegati dispositivi importanti.