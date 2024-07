Ecco come si apre l’uscita di emergenza di un aereoplano: lo possono fare tutti | Devi solo arrivare a una maniglia nascosta

Prendere l’aereo è ancora una paura di molti: ecco come fare nel caso in cui ci ordinino di aprire l’uscita di emergenza.

Il mezzo aereo scatena l’inquietudine di tante persone nonostante la scienza e soprattutto gli evidenti dati che riguardano la garanzia di grande sicurezza di questo particolare mezzo rispetto ad altri.

Infatti è noto che l’automobile sia un mezzo assai più pericoloso con il quale spostarsi: nonostante ciò molti la preferiscono perché si sentono in pieno controllo del mezzo che hanno scelto e sono, comunque, con i piedi – anzi con le ruote – per terra.

Eppure le vittime della strada sembrano crescere ogni anno e Governo e associazioni sono sempre a lavoro per trovare nuovi modi in grado di tenere basso il conto delle vittime e garantire una maggiore sicurezza per pedoni, automobilisti e chiunque popoli la strada.

Oggi vi mostriamo come è possibile aprire l’uscita di emergenza di un aereo: a farlo è una professionista, non bisogna mai toccare nulla del genere a bordo dell’aereo a meno che non ci venga indicato da un assistente di volo in una situazione di allarme.

Portellone dell’aereo: basta una maniglia nascosta

Si tratta di un compito degli assistenti di volo o dei piloti quello che consiste nell’aprire l’uscita di emergenza dell’aereo, un’azione che si arriva a compiere, per altro, solamente in situazioni straordinarie come un atterraggio di emergenza.

Si tratta inoltre di una procedura che in genere non viene mostrata ai passeggeri, forse per timore che qualcuno possa avviarla senza motivo o senza il consenso del personale di bordo: ecco come fare.



Uscita di emergenza in aereo: tutte le procedure illustrate

L’assistente di volo nel video mostra la sua preparazione in caso di atterraggio di emergenza: molti hanno apprezzato questa dimostrazione che fa notare agli utenti come la sua compagnia aerea sia precisa nell’addestramento del personale di volo.

Molti si sono detti rincuorati nel sapere che hostess e steward conoscano ogni tipo di procedura che contempla tutte le evenienze, e che sarebbe bello anche venirne a conoscenza attraverso canali più ufficiali piuttosto che per un video short su Youtube. Altri sono contenti di sapere come poter aprire la porta: certo si tratterebbe di una eventualità tragica in cui si è rimasti unici superstiti di un disastro aereo…ma nella vita è sempre bene premunirsi, visto che non si sa mai cosa potrebbe davvero accadere.