Jet lag addio per sempre: un rivoluzionario gioco di luci dentro gli aerei ingannerà il nostro cervello | Vogliono combattere contro il tempo

Un recente studio ha scoperto come i passeggeri possono ridurre il jet lag: è tutta una questione di luci: ecco i dettagli.

Il jet lag è un fenomeno che colpisce regolarmente decine di milioni di persone quando attraversano diversi fusi orari alternando il ritmo sonno-sveglia, estremamente importante per “funzionare bene” sia a livello mentale che fisico.

Quando si verificano dunque dei cambiamenti in quello che viene anche chiamato ritmo circadiano, l’organismo è costretto rapidamente a sincronizzare il proprio orario fisiologico con il nuovo periodo di luce/buio della città o del pase in cui ci si trova.

Proprio per questa ragione i viaggiatori che ne sono soggetti possono sviluppare una serie di disturbi temporanei, la cui durata ed intensità tende ad essere differente in base al numero di fusi orari attraversati, così come alla direzione del volo e all’orario di decollo e atterraggio. Ma sembra che alcune compagnie aeree abbiamo trovato una soluzione per ridurre al minimo i sintomi da jet lag.

E’ tutta una questione di luci

Qantas, la famosa compagnia aerea australiana tra poco introdurrà sui suoi voli una speciale illuminazione ispirata ai colori della Terra dei canguri. Questo cambiamento si basa sulla scienza circadiana e ha l’obiettivo di ridurre il più possibile il jet lag migliorando l’esperienza e il benessere dei passeggeri.

Il design comprende simulazioni di tramonti e albe ed è il risultato di oltre 150 ore di test. Come è ormai noto, la luce svolge un ruolo importante nel controllo dei nostri orologi corporei. Quindi, manipolando i tempi, l’intensità e le lunghezze d’onda della luce durante il volo, è possibile aiutare i presenti ad adattarsi al fuso orario della destinazione mentre sono in volo diminuendo quindi i disturbi che si verificherebbero tradizionalmente con il jet lag.

Ad ogni luce la sua funzione

La sperimentazione effettuata lo scorso anno ha prodotto 12 scenari di illuminazione unici e specifici. Tra questi troviamo Awake, ovvero sveglio, e infatti si tratta di una illuminazione ad ampio spettro arricchita di blu studiata per rimanere vigili e svegli. Un altro effetto è chiamato Sunset, ovvero tramonto, e consiste in una transizione dalla modalità diurna a quella scura che passa dai colori del tramonto al cielo notturno con effetti di luna e nuvole lente per rilassare i passeggeri e prepararli al sonno.

E presente anche Sunrise, ovvero Alba, una tipologia di illuminazione che come si può dedurre dal nome, verrà utilizzata per effettuare la transizione dalla notte al giorno. Nello specifico viene riprodotta un’alba australiana che scorre dalla parte anteriore della cabina a quella posteriore.