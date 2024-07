La Regola delle due pizze: il segreto di Amazon per diventare una delle imprese più potenti al mondo

Per ottenere un’azienda di successosi dovrebbe seguire la regole delle due pizze, come ha fatto il celebre fondatore di Amazon.

Nato dall’idea di sfruttare Internet per creare una libreria online, nel giro di pochi anni Amazon è diventata la piattaforma di eCommerce più proficua e famosa al mondo. Quando alla fine degli anni ’90 lasciò il suo lavoro di analista quantitativo, Jeff Bezos aveva l’obiettivo di sfruttare al massimo le potenzialità dell’allora nuovissimo Internet per dare il via alla sua nuova impresa.

Ma nemmeno lui si aspettava il successo che quest’ultima avrebbe avuto. Chiamata in onore del fiume più grande al mondo, la nota società americana è ormai il colosso globale per eccellenza dello shopping online, complice la sua presenza in decine e decine di paesi. Molti però non sanno che il successo di Amazon è dovuto anche ad un regola molto speciale e peculiare che lo stesso Bezos ha seguito durante la sua lunga carriera.

Si chiama la “regola delle due pizze” e nonostante il nome possa sembrare buffo o superficiale, in realtà dietro si nasconde una logica ben precisa, la stessa che ha portato il noto sito di eCommerce ad avere entrate superiori a 500 miliardi di euro. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste questa regola e soprattutto come applicarla alla propria vita professionale.

La regola delle due pizze per avere successo al lavoro

La regola delle due pizze è stata creata originariamente da Jeff Bezos durante i primi giorni di lancio dell’azienda, avvenuto nel 1994. Si tratta di un principio che potrebbe incrementare la vostra carriera e il vostro successo finanziario. In poche parole questa regola consisteva nella creazione di un team di dipendenti il cui numero non fosse più grande di quello necessario per essere alimentato da due pizze.

Secondo l’imprenditore miliardario infatti, le squadre costituite da molte persone sono difficili da gestire e possono essere sopraffatti dalle crescenti responsabilità. Invece un team piccolo, di circa 10 persone, si rivela spesso più efficiente e produttivo, grazie anche al fatto che un team di queste dimensioni riduce al minimo le linee di comunicazione così come la burocrazia.

I vantaggi delle due pizze

La regola delle due pizze non è buona solo per le aziende. Infatti quest’ultima incoraggia i singoli lavoratori a considerare il loro tempo come denaro. Gli acquisti devono dunque essere considerati in termini di tempo impiegato per guadagnarli.

Tenere a mente questo aspetto aiuta i dipendenti a evitare spese inutili e a mantenere la prospettiva della propria ricchezza personale. La regola di Bezos consiste anche nel suddividere i grandi obiettivi in tanti piccoli compiti. Lo stesso approccio aiuta i lavoratori a non fare il passo più lungo della gamba e a passare rapidamente da un compito all’altro.