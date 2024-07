Non bere mai vino al ristorante se noti questo brutto segnale: la verità svelata da un cameriere

C’è un dettaglio al quale dovreste prestare particolare attenzione quando decidete di ordinare del vino in un locale pubblico.

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di persone sceglie di pranzare o cenare fuori casa, soprattutto dopo il lungo periodo passato in lockdown a causa della pandemia. Certo, spesso e volentieri si opta per un pasto economico come una classica pizza o un bel pasto di pasta.

A volte però si ha voglia di una portata più chic, accompagnata magari da una preziosa bottiglia di vino, sia da un punto di vista economico che di qualità. Certo, se non siamo degli esperti in materia ci affidiamo al cameriere, che può guidarci nella scelta di un vino di nostro gradimento.

In effetti molti di noi fanno difficoltà a distinguere per esempio un vino di 3 euro da uno di 25 euro, ma è proprio su questo che puntano molti ristoranti, in particolar modo se si è in vacanza e magari non si ha modo di comunicare al meglio con lo staff. Un cameriere però ha recentemente rivelato il trucco per non farsi più abbindolare.

La confessione del cameriere per non farsi fregare

Non c’è alcun dubbio il cameriere ricopre un ruolo molto importante in qualsiasi bar o ristorante in quanto, tra le altre cose, è incaricato di fornirci le prelibatezze sotto forma di bevande e cibo che scegliamo. Perciò il tipo di esperienza che abbiamo durante il pasto dipende anche da quest’ultimo.

Ci guida infatti nelle nostre scelte e, nel caso del cameriere in questione, può risparmiarci l’imbarazzo e la delusione. In un video condiviso online, il ragazzo ha rivelato di prestare la massima cautela quando si decide di bere del vino in un bar o ristorante.

Non bevete mai il vino in un bar se notate questo dettaglio

Quando si vuole accompagnare il pranzo o la cena con una bottiglia di vino, si dovrebbe innanzitutto chiedere di aprirla davanti in nostra presenza. Inoltre, indipendentemente dal fatto che la bottiglia sia stappata o meno, c’è un dettaglio sull’etichetta che dovrebbe attirare la nostra attenzione. Se è macchiata, significa che il vino non corrisponde a quella determinata bottiglia. Può sembrare strano, ma potrebbe trattarsi di un vino più economico inserito nella medesima bottiglia.

Nulla toglie che potrebbe trattarsi semplicemente di un cameriere maldestro che ha macchiato la bottiglia, anche se trattandosi spesso di un professionista, è una cosa che non accade così spesso come si può pensare. In ogni caso, sarebbe meglio non bere il vino per evitare una spiacevole sorpresa.