Tappetini auto, la loro funzione segreta per andare in spiaggia sorprende | Parcheggi al lato del ciringuito come un re

Niente più camminate chilometriche per l’aperitivo in spiaggia: la funzione nascosta dei tappetini sorprende tutti.

Le automobili contemporanee sono sempre più accessoriate: non basta più il contenitore per il bicchiere, ma ci sono i sedili riscaldati, lo schermo all’interno della macchina – ora meno in voga visto la diffusione degli smartphone -, persino la telecamera posteriore oltre ai vecchi rilevatori di vicinanza.

Si stanno progettando persino auto con il pilota automatico, una possibilità davvero gradita soprattutto a quanti non amano portare la macchina: basti pensare a quanto potrebbero essere piacevoli i viaggi lunghi senza dover mantenere una attenzione sempre alta per ore ed ore.

Eppure oggi parliamo di un accessorio che è presente già da decenni all’interno di ogni automobile: i tappetini all’interno dell’auto. Sappiamo che la loro funzione principale è quella di facilitare la pulizia interna del mezzo, e la secondaria è puramente di tipo estetico, ma una terza funzione decisamente più utile è sconosciuta ai più.

Si tratta una funzione che permette di parcheggiare persino in spiaggia: ecco come puoi utilizzare i tuoi tappetini in un modo davvero utile, parcheggia in spiaggia e goditi il tuo drink senza lo stress del parcheggio.

Macchina impantanata, ecco come fare: i tappetini al centro del trucchetto

I tappetini dell’auto possono essere in tessuto, meno resistente ma più elegante, oppure in gomma tipo silicone: in tutti i casi questi possono essere utilizzati per uscire da situazioni alquanto scomode.

Se capita, ad esempio, di mettere la propria auto su un tratto di spiaggia che proprio non immaginavamo fosse così morbida, i tappetini possono essere sfilati dall’interno dell’auto ed essere utilizzati come delle piccole piattaforme per pneumatici.

Sabbie “mobili”: come evitare che l’auto sprofondi

Se dovessimo trovarci in questa spiacevole situazione ecco come fare: dobbiamo mettere i tappetini sulle ruote con trazione, in modo che i pneumatici possano spostare il veicolo, perché, se insistiamo sulla sabbia stessa, l’unica cosa che otterremo sarà quella di fare una buca e seppellire ancora di più la macchina senza muoversi nemmeno di pochi centimetri.

L’alternativa è farsi aiutare da qualcuno, ma se riusciamo a uscirne con il semplice uso dei tappetini la situazione si risolverà in modo più facile e veloce, evitando di rovinarci la nostra giornata al mare. Ne vale la pena: se i tappetini, però, dovessero rompersi – potrebbe avvenire con il peso dell’auto – allora il loro costo va dai 100 ai 300 euro se vogliamo siano originali.